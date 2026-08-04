Somos Ribadumia denuncia «meses de retraso» en la aprobación de las ayudas a entidades y clubs

Somos Ribadumia denunció que la aprobación de las ayudas municipales a entidades y clubs «acumula meses de retraso» y también criticó que la alternativa de la piscina de la Pousada para la Escola de Verán no se ofreciera también a las entidades que organizan campus.

El grupo de Sergio Soutelo indica que esta demora «no tiene justificación», pues asegura que se podría haber llevado al pleno de julio, teniendo en cuenta que la convocatoria se publicó el 12 de marzo, «ya con cierto retraso», y que el 10 de mayo «venció el plazo para entregar las solicitudes».

Así las cosas, le parece «un ejemplo más del estado de caos y abandono en que está sumida la gestión municipal, que se suma a problemas económicos, retrasos en los pagos de las facturas que, de media, casi llegan a los cien días y con reconocimientos extrajudiciales de crédito que solo sirven para confirmar que hay facturas que se acumulan por meses e incluso por años».

En el caso de las ayudas, destacan que el «problema mayor es la inseguridad para entidades y clubs». En el caso de estos últimos indica que tienen que organizar el inicio de temporada «sin saber cuánta ayuda van a recibir ni cuándo la van a cobrar». Y eso que «gracias a Somos hubo un cambio para un adelanto del 25%», pero es irrelevante porque «hace falta que estén aprobadas», reiteró. Asimismo, censura que las subvenciones «lleven congeladas desde 2017 mientras que los gastos por apoyar eventos deportivos puntuales, especialmente el AF7, aumentan cada año».

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Y respecto a los campus, Somos afirma que tampoco están aprobadas las ayudas y recuerda que pidieron una ampliación específica, pues también ayudan a conciliar y «tuvieron que hacer frente a unos gastos extraordinarios derivados de la falta de piscina municipal».