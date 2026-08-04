Ravella contrata obras para la Escola de Música y los colegios Rosalía de Castro y Arealonga

El Concello de Vilagarcía está ejecutando el mantenimiento de centros educativos que realiza durante el verano y este año suma tres pequeñas obras a ejecutar de forma indirecta debido a las características de los trabajos a acometer. Las ha contratado por 22.358 euros y consistirán en la limpieza, reparación de brechas y pintado de fachadas en los colegios Rosalía de Castro y Arealonga, y en la mejora del patio de la Escola Municipal de Música.

Desde Ravella detallaron que Reformas Trébol será la encargada de acondicionar los muros exteriores y los alerones del Arealonga, «visiblemente deteriorados por el paso del tiempo y la exposición a los agentes atmosféricos». También actuará en el zócalo, que «presenta profundas brechas por las que penetra la humedad en el inmueble». Con un presupuesto de 9.438 euros, los trabajos incluyen el lavado de las paredes con máquina de agua a presión, sellado de las brechas, desatasco de las alcantarillas de las bajantes de la entrada y pintado con clorocaucho.

Esta misma firma ejecutará la limpieza, tapado de brechas, borrado de graffitis y el remate con pintura plástica especial para exteriores de la fachada principal del colegio del Carril. Esta actuación tiene un coste de 8.107 euros.

Por último, la empresa Garocaprim adecuará el patio de la Escola de Música con objeto de resolver las deficiencias que presenta, «garantizando las condiciones de seguridad, accesibilidad y durabilidad». Los trabajos consistirán en la extensión de una capa de hormigón con colocación de malla y ejecución de las correspondientes juntas de dilatación. La factura es de 4.813 euros.

«Estas intervenciones se suman a las que desde finales de junio está acometiendo el personal de distintos departamentos municipales (Obras, Jardines, Electricidad, Medio Ambiente) en todos los centros educativos de Infantil y Primaria, en el marco de las labores habituales de mantenimiento que se realizan aprovechando las vacaciones escolares», añaden desde el Concello.

Noticias relacionadas

Estas consisten en la reparación de puertas, persianas, llaves de la luz, reposición de lámparas, arreglos de fontanería y pavimentos, pintura interior, colocación de estantes y renovación de los areneros y de las zonas ajardinadas de los patios, entre otras. «Estas actuaciones se irán completando a lo largo de agosto y principios de septiembre de cara a la puesta a punto para el inicio del nuevo curso escolar».