O Salnés se aferra al sector servicios para reducir el paro

El sector servicios sigue manteniendo el tirón del empleo en la comarca de O Salnés. Lo hizo en junio, pero también lo ha hecho en un mes de julio donde la comarca ha sido uno de los pocos brotes verdes de Galicia, aunque de forma pírrica, ya que en el conjunto de la comunidad autónoma, las cifras apunan a un incremento en el número de desempleados. Eso no ocurre en O Salnés, donde los datos apuntan a que 38 personas encontraron un empleo, con las zonas más turísticas liderando esos números, mientras que aquellos con un atractivo turístico menor, sumaban nuevos parados a sus listas.

Esas 38 personas que han encontrado empleo suponen menos del 1% de los 3.835 desempleados que había en O Salnés en el inicio del mes de julio. Los lugares de mayor afluencia turística fueron los que registraron mejores resultados de colocación. Un ejemplo de ello es Sanxenxo, donde encontraron trabajo 23 personas, es decir, un 6% de los 378 parados con los que se cerró el mes de junio. Meaño también consiguió un porcentaje de colocación del 6,9%, mientras O Grove, con 13 personas encontrando una nueva ocupación laboral (el 5,5% de los 236 trabajadores en situación de desempleo en junio) destacó en la creación de empleo. La mayor parte de estos nuevos trabajadores han sido absorbidos por actividades turísticas y estacionales, por lo que se teme que el desempleo vuelva a crecer de manera importante al término del verano.

Otros municipios en los que los datos fueron positivos son Vilanova de Arousa, con 5 personas encontrando empleo (el 1,21% de los 413 desempleados) y Cambados, con 11 nuevos trabajadores (el 2,4% de los 445 parados del municipio). En el lado contrario se encuentran los municipios de Vilagarcía Ribadumia y Meis, mientras en A Illa se mantienen los 114 parados del mes anterior. El municipio en el que más ha impactado el crecimiento del paro ha sido en Ribadumia, donde se ha incrementado el número de parados en 10 personas (un 7,3 con respecto a las 136 personas que se encontraban en situación de desempleo el pasado mes de junio. También Meis ha visto como seis personas (un 4,9%) se sumaban a la lista de desempleados durante el mes de julio. Por último, Vilagarcía ha visto como crecía su número de desempleados en un 0,32%.

Pese a ser el sector que más tira del empleo durante el verano, en la comarca de O Salnés el sector servicios sigue contando con un número muy importante de parados. Así, este mes de julio, el número de desempleados en ese sector es de 2.666, superando la suma del resto de sectores.

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