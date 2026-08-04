O Grove superó en 2025 la media gallega de donaciones de sangre

El Concello de O Grove participa en la campaña de verano «Un alento de vida» de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS). Según la entidad, la localidad alcanzó el año pasado un índice de 59 donaciones por cada 1.000 habitantes y año, siendo «uno de los más elevados de la provincia y por encima de la media gallega, que es de 39 por cada mil».

En total, sus vecinos hicieron 637 donaciones el pasado ejercicio y vuelven a estar convocados para el próximo 17 de agosto, con el fin de sumarse a esta iniciativa extraordinaria que pretende llegar a las 22.000 donaciones hasta finales de mes y fomentar la participación ciudadana, pues los meses de verano son un «periodo especialmente sensible debido a la deslocalización de los donantes habituales» y todos los días se necesitan unas 400 para garantizar el «adecuado abastecimiento» de los hospitales, recordaron.

Así, se han movilizado las unidades móviles para recorrer 170 Ayuntamientos. En la comarca de O Salnés también estarán en otros lugares y un poco antes. Este jueves mismo en Vilagarcía, en el aparcamiento lateral del auditorio, entre las 17.30 y las 21.00 horas, como indicaron desde su Concello, animando también a participar.

En el caso de O Grove, el ADOS aparcará en la plaza de O Corgo, en horario de las 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas y su gobierno local también ha hecho un llamamiento.

Desde la agencia indicaron que la campaña «recuerda la importancia de encontrar una oportunidad de curación para muchos enfermos que solo pueden brindarle los donantes de sangre que, con su gesto solidario, contribuyen a posibilitar el tratamiento de muchos enfermos atendidos en nuestro sistema público de salud».

Las personas que participen en esta iniciativa de verano recibirán un obsequio, como una almohada o un balón playero y, un año más, a un lado de la unidad móvil se instalará un espacio que simula una típica terraza de verano. Los donantes podrán inflar un globo que pasará a formar parte de la escenografía y, de este modo, «simbolizar ese aire que supone para muchos enfermos recibir una transfusión de componentes sanguíneos», añadieron desde la institución.

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También detallaron que la iniciativa quiere llamar la atención sobre la necesidad de donar «aunque sea verano y disfrutemos de vacaciones», recordando que las unidades móviles también tendrán una importante presencia en municipios de costa y eminentemente vacacionales.