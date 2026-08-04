El número de turistas crece en Ribadumia un 30% con respecto al verano de 2025

Sin ser uno de los municipios más turísticos de la comarca,Ribadumia está experimentando un importante crecimiento en el número de visitantes cada año. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en los dos primeros meses de este verano, donde pasaron por la oficina de turismo un total de 2.581 visitantes, cifra que supone un 30% más que el pasado año en la misma etapa.

El perfil de los visitantes mostró también una importante diversidad de procedencias. Durante el mes de junio predominó el turismo internacional, con 805 visitantes procedentes de otros países frente a los 473 nacionales. Estados Unidos fue el principal país de origen, con 172 visitantes, seguido de Portugal, con 129, e Italia con 127. También se registraron visitantes procedentes de Taiwán, Alemania, China, Ucrania y Brasil.

Por su parte, el mes de julio se cerró con 1.303 visitantes. En este caso, el turismo nacional tuvo un mayor peso, con 773 visitantes frente a los 530 de procedencia internacional. Andalucía, con 228 visitantes, y Madrid con 178 fueron las comunidades autónomas que acercaron a un mayor número de personas.

En el ámbito internacional, Portugal encabezó las procedencias en julio, con 111 visitantes, seguido de Italia, con 92 y Estados Unidos con 46. Alemania, Reino Unido, Eslovaquia y China completaron los principales países de origen registrados durante el mes.

Otro de los datos más destacados de julio es el importante pero de la Variante Espiritual. De las 1.303 personas contabilizadas durante el mes, 865 eran peregrinos que se encontraban realizando la Ruta Xacobea, lo que representa aproximadamente dos de cada tres visitantes atendidos en la oficina de turismo.

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Los datos muestran un turismo diverso, tanto por su procedencia como por el perfil de las personas que se acercan a Ribadumia, con una destacada presencia internacional en junio y un mayor peso del turismo nacional y del peregrino en julio. Desde el Concello destacan la evolución positiva que se ha registrado en este inicio de la temporada estival y creen que existen muy buenas perspectivas para lo que resta de verano.