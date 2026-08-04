Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Recaudación fiscal GaliciaEspera carné de conducirMejores notas oposiciónes EducaciónLimpieza costaFichajes CeltaO MarisquiñoEclipse en Galicia
instagramlinkedin

Sucesos

Movilizan el helicóptero del 061 en O Grove por un traslado hospitalario urgente

La localidad registró una colisión por alcance con tres coches implicados y hubo otro siniestro en Vilagarcía

El helicóptero aterrizó en el campo de fútbol de Monte da Vila, en O Grove.

El helicóptero aterrizó en el campo de fútbol de Monte da Vila, en O Grove.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Romero

O Grove

Un paciente del centro de salud de O Grove ha requerido de un traslado hospitalario urgente, así que se ha movilizado el helicóptero sanitario del 061, que aterrizó en el campo de fútbol de Monte da Vila.

Por otra parte, desde el 112 Galicia se informa de un accidente en la PO-316 a su paso por esta misma localidad en el que se vieron implicados tres coches.

Según las mismas fuentes, se trató de una colisión por alcance y, en principio, solo una persona requirió asistencia.

Los medios alertados fueron el 061, el GES de Emerxencias de O Grove y la Guardia Civil de Tráfico.

Y en Vilagarcía, sobre las doce y media de la tarde se registraba un siniestro con un único coche implicado. Sucedió en Arealonga, en la avenida de Berdón. Según los servicios de emergencias se requirió atención para una persona.

Noticias relacionadas

Desde la central se dio aviso al servicio municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía, la Policía Local y a los Bombeiros do Salnés.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil extiende los controles de alcoholemia y drogas por la comarca
  2. Dos guardias civiles heridos en una pelea en la Festa do Albariño de Cambados
  3. La presidenta del Celta, el embajador chino y el cirujano Diego González, nuevo valedores del Albariño
  4. Cambados brinda por el doblete de Condes de Albarei y Lagar de Costa
  5. Las reservas fantasma vacían Areoso y lastran al sector náutico
  6. Beatriz Castro dimite como presidenta del PP de O Grove y reclama la reorganización del partido que ella no logró
  7. Las mafias del furtivismo vuelven a operar con fuerza en Galicia: «No hay marisco en las lonjas, pero sí en las playas»
  8. Los vikingos desafían a las adversidades para volver a desembarcar en Catoira

Movilizan el helicóptero del 061 en O Grove por un traslado hospitalario urgente

Movilizan el helicóptero del 061 en O Grove por un traslado hospitalario urgente

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Vilanova convida en Lalín á súa 32ª Festa do Mexillón e do Berberecho

Vilanova convida en Lalín á súa 32ª Festa do Mexillón e do Berberecho

Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

La Casa Jaureguízar empieza a caerse mientras se eterniza la disputa entre Xunta y Concello por su reforma

La Casa Jaureguízar empieza a caerse mientras se eterniza la disputa entre Xunta y Concello por su reforma

Limpiarousa alerta sobre la «preocupante» acumulación de colillas tras el paso del festival de Vilagarcía

Limpiarousa alerta sobre la «preocupante» acumulación de colillas tras el paso del festival de Vilagarcía

Cordal agradece el esfuerzo de los trabajadores durante la fiesta

Cordal agradece el esfuerzo de los trabajadores durante la fiesta

Dolores Calvo, presidenta de Condes de Albarei: «Para las bodegas de O Salnés, este el premio de más trascendencia»

Dolores Calvo, presidenta de Condes de Albarei: «Para las bodegas de O Salnés, este el premio de más trascendencia»
Tracking Pixel Contents