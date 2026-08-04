Sucesos
Movilizan el helicóptero del 061 en O Grove por un traslado hospitalario urgente
La localidad registró una colisión por alcance con tres coches implicados y hubo otro siniestro en Vilagarcía
Un paciente del centro de salud de O Grove ha requerido de un traslado hospitalario urgente, así que se ha movilizado el helicóptero sanitario del 061, que aterrizó en el campo de fútbol de Monte da Vila.
Por otra parte, desde el 112 Galicia se informa de un accidente en la PO-316 a su paso por esta misma localidad en el que se vieron implicados tres coches.
Según las mismas fuentes, se trató de una colisión por alcance y, en principio, solo una persona requirió asistencia.
Los medios alertados fueron el 061, el GES de Emerxencias de O Grove y la Guardia Civil de Tráfico.
Y en Vilagarcía, sobre las doce y media de la tarde se registraba un siniestro con un único coche implicado. Sucedió en Arealonga, en la avenida de Berdón. Según los servicios de emergencias se requirió atención para una persona.
Desde la central se dio aviso al servicio municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía, la Policía Local y a los Bombeiros do Salnés.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil extiende los controles de alcoholemia y drogas por la comarca
- Dos guardias civiles heridos en una pelea en la Festa do Albariño de Cambados
- La presidenta del Celta, el embajador chino y el cirujano Diego González, nuevo valedores del Albariño
- Cambados brinda por el doblete de Condes de Albarei y Lagar de Costa
- Las reservas fantasma vacían Areoso y lastran al sector náutico
- Beatriz Castro dimite como presidenta del PP de O Grove y reclama la reorganización del partido que ella no logró
- Las mafias del furtivismo vuelven a operar con fuerza en Galicia: «No hay marisco en las lonjas, pero sí en las playas»
- Los vikingos desafían a las adversidades para volver a desembarcar en Catoira