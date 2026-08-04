Medio Ambiente
Limpiarousa alerta sobre la «preocupante» acumulación de colillas tras el paso del festival de Vilagarcía
El colectivo asegura que el pinar de A Concha había quedado «limpio» tras el Colillatón, pero esta semana volvieron a recoger «cientos»
El colectivo Limpiarousa llamó la atención esta semana sobre el problema de las colillas tras el paso del Atlantic Fest por la playa de A Concha de Vilagarcía. Aunque reconocen «cierto esfuerzo por parte de la organización en la recogida de residuos del montaje, como bridas y cintas, respecto a otros años», la basura de este residuo del tabaco les parece «preocupante».
Así las cosas, consideran que el Concello «debe exigir» que dejen la zona completamente limpia y que retiren las colillas de la zona del pinar, lo cual «debe hacerse de forma manual por la dificultad de tamizar las agujas de los pinos».
Y es que esta semana estuvieron en la zona junto al Concello de Vilagarcía y la concesionaria de la basura, Urbaser, como parte de la colaboración emprendida para concienciar de respetar los entornos naturales. De hecho, estuvieron repartiendo ceniceros portátiles que compró la administración para animar a evitar conductas por parte de los fumadores incívicos.
El caso es que este colectivo independiente había estado retirando estos restos como parte del reto mundial Colillatón y dejaron la zona «limpia» antes del festival. Pero ese día, ya después de celebrarse, «en pocos minutos recogimos nuevamente cientos de colillas» y están «convencidas» de que el origen fue el evento.
No lo consideran algo menor, pues se trata de un «grave problema de salud pública y ambiental, más aún en una playa pegada a bancos marisqueros que deberíamos proteger de forma mucho más activa», se quejan. Así las cosas, recuerdan que «el festival termina cuando se acaba la música, la responsabilidad continúa hasta que la zona queda libre de basuras».
Suscríbete para seguir leyendo
- La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil extiende los controles de alcoholemia y drogas por la comarca
- Dos guardias civiles heridos en una pelea en la Festa do Albariño de Cambados
- Laureano Oubiña prepara una ruta del narcotráfico (turística)
- Fallece un hombre de 58 años en Cambados tras una aparente caída en su edificio
- Martínez-Almeida visita la Festa do Albariño de Cambados con Alfonso Rueda
- La presidenta del Celta, el embajador chino y el cirujano Diego González, nuevo valedores del Albariño
- Cambados brinda por el doblete de Condes de Albarei y Lagar de Costa
- Las reservas fantasma vacían Areoso y lastran al sector náutico