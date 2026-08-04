Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Recargo Factura LuzCeutaSalvado en el CunqueiroObras BalaídosEclipse de SolIncendios GaliciaCelta
instagramlinkedin

Medio Ambiente

Limpiarousa alerta sobre la «preocupante» acumulación de colillas tras el paso del festival de Vilagarcía

El colectivo asegura que el pinar de A Concha había quedado «limpio» tras el Colillatón, pero esta semana volvieron a recoger «cientos»

Colillas recogidas tras el paso del festival de Vilagarcía.

Colillas recogidas tras el paso del festival de Vilagarcía.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Romero

Vilagarcía

El colectivo Limpiarousa llamó la atención esta semana sobre el problema de las colillas tras el paso del Atlantic Fest por la playa de A Concha de Vilagarcía. Aunque reconocen «cierto esfuerzo por parte de la organización en la recogida de residuos del montaje, como bridas y cintas, respecto a otros años», la basura de este residuo del tabaco les parece «preocupante».

Así las cosas, consideran que el Concello «debe exigir» que dejen la zona completamente limpia y que retiren las colillas de la zona del pinar, lo cual «debe hacerse de forma manual por la dificultad de tamizar las agujas de los pinos».

Y es que esta semana estuvieron en la zona junto al Concello de Vilagarcía y la concesionaria de la basura, Urbaser, como parte de la colaboración emprendida para concienciar de respetar los entornos naturales. De hecho, estuvieron repartiendo ceniceros portátiles que compró la administración para animar a evitar conductas por parte de los fumadores incívicos.

El caso es que este colectivo independiente había estado retirando estos restos como parte del reto mundial Colillatón y dejaron la zona «limpia» antes del festival. Pero ese día, ya después de celebrarse, «en pocos minutos recogimos nuevamente cientos de colillas» y están «convencidas» de que el origen fue el evento.

Noticias relacionadas

No lo consideran algo menor, pues se trata de un «grave problema de salud pública y ambiental, más aún en una playa pegada a bancos marisqueros que deberíamos proteger de forma mucho más activa», se quejan. Así las cosas, recuerdan que «el festival termina cuando se acaba la música, la responsabilidad continúa hasta que la zona queda libre de basuras».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents