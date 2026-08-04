La Diputación destina 50.000 euros a pavimentar caminos en Meis

La Diputación de Pontevedra ha dado luz verde a una aportación de 50.000 euros para que el Concello de Meis financie, de forma íntegra, las obras de pavimentación de caminos en los lugares de Pompeán y Rialdonio.

Se trata de recursos del Plan +Provincia que este año destina a ese municipio cerca de 980.000 euros.

Las obras de mejora de la seguridad viaria y del firme son las actuaciones que se van a realizar en estos dos puntos de las parroquias de Paradela y San Lourenzo de Nogueira.

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Los trabajos incluirán la ampliación de la calzada así como la realización de tareas previas de fresado en los cruces con otras vías, prestando especial atención a los enlaces con la carretera provincial P -9508 en Pompeán y con la autonómica PO-531 en Rialdonio. Las actuaciones buscan mejorar las condiciones de conducción en esas zonas del municipio de Meis.