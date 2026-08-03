La Fundación Manolo Paz reconoce a la coreógrafa La Ribot

La Fundación Manolo Paz celebrará el próximo viernes la XI edición de sus tradicionales jornadas en las que se reconoce a figuras destacadas por su contribución al arte, la cultura, el paisajismo y la arquitectura sostenible en Galicia. Esta edición, la gran protagonista del evento será la bailarina y coreógrafa de danza contemporánea María José Ribot Manzano, conocida como La Ribot. Madrileña de nacimiento, la Fundación entiende que ha tenido un papel fundamental a la hora de dar a conocer la danza contemporánea, incluso en Galicia, donde ha actuado en diferentes escenarios, como Santiago de Compostela o clausurando la Bienal de Arte de Pontevedra el pasado año.

Su nombre se une así a destacados nombres de la cultura y la arquitectura, como es el caso de los arquitectos David Chipperfield y Manuel Gallego Jorreto; el director de Es Baluard, David Barro; o el paisajista Fernando Caruncho, entre otros. El propio Manolo Paz reconocía en la presentación del evento que «este año contaremos con una mujer, La Ribot, una de las grandes coreógrafas de la danza contemporánea y que mantiene una intensa relación con Galicia».

Además del reconocimiento que recibirá, la coreógrafa también participará el viernes, a partir de las 12.00 horas, en una mesa redonda junto a Alberto de Juan, Mónica Maneiro Jurjo y el propio Manolo Paz. Tan solo media hora después, se procederá a la presentación de una exposición en la que la coreógrafa será la gran protagonista. La jornada también contará con ambientación musical a cargo de la cantante Uxía y culminará con la entrega del reconocimiento sobre las 13.30 horas.

Además de estas actividades, Paz también anunció que la Fundación va a poner en marcha una pequeña revista en la que se va a realizar un recorrido por los diez años anteriores, con referencias a todos los premiados que han pasado por el espacio que el ente creado por el escultor cambadés posee en Castrelo. Paz insiste en que la iniciativa que lleva más de una década impulsando «es una iniciativa global, que cuenta con la colaboración de Concello de Cambados, Xunta, Diputación e iniciativa privada», como es el caso de Conservas Daporta o la bodega Paco & Lola, cuyos representantes participaron en la presentación de las jornadas.

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, también sacó pecho por unas jornadas que «están plenamente consolidadas y cuyo prestigio es innegable, sobre todo viendo el nivel de los premiados durante estos once años de existencia». Insistió Lago en que «el nivel artístico y profesional de todas las personas que han pasado por aquí es altísimo, por eso este concello continuará colaborando con esta iniciativa que consideramos fundamental para Cambados».

La Fundación Manolo Paz de Arte Contemporáneo es un museo al aire libre y espacio cultural que se puso en marcha en 2010. Lo hizo el propio escultor cambadés aprovechando una finca ubicada en Castrelo, donde se encontraba uno de sus talleres de trabajo y en la que guardaba varias de sus esculturas. El espacio marida el arte contemporáneo con la naturaleza y el paisaje que ofrece la cercanía de la desembocadura del río Umia.

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Además de las jornadas, el parque escultórico impulsado por Manolo Paz forma parte de rutas internacionales de arte al aire libre y recibe visitantes de todo el mundo para acercarse a la obra del reconocido escultor cambadés. Se trata de un espacio vivo. donde es posible gozar del legado de uno de los artistas más sólidos de su generación. La fundación, explican en su web, sirve así para vehicular por una banda la conservación de los mejores trabajos artísticos desarrollados en Galicia en las últimas décadas, así como para ayudar en la documentación y el estudio de esas obras, un espacio imprescindible para el arte contemporáneo gallego y español por las colecciones que suele mostrar a sus visitantes.