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Albariño 2026

Cordal agradece el esfuerzo de los trabajadores durante la fiesta

«Sacar adelante una fiesta así supone superar una gran prueba», señaló el concejal

Todavía no se ha podido cuantificar el número de visitantes al evento.

Todavía no se ha podido cuantificar el número de visitantes al evento. / Noe Parga

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Diego Doval

Cambados

El Concello de Cambados continúa analizando los datos de la Festa do Albariño, aunque su concejal de Festas, Tino Cordal, avanzó un incremento de público durante las tardes.

Cordal destacó el funcionamiento de los escenarios y la respuesta a A Nortada, la propuesta de música electrónica que reunió a alrededor de 3.000 personas en el paseo marítimo, «más que nunca». La programación permitió distribuir mejor al público, aliviar la Praza do Concello y llenar espacios como Alfredo Brañas.

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El edil admitió problemas de tráfico y comportamientos incívicos, pero subrayó el trabajo de Policía Local, Guardia Civil, seguridad privada y limpieza, reforzada por Valoriza desde las 6.00 horas. «Entiendo que para los vecinos son cinco días duros, pero quedan muchos millones de euros en Cambados», señaló. Cordal pidió «comprensión y reconocimiento» para unos trabajadores cuya implicación consideró esencial.

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