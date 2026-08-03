Cambados pone en valor su legado marítimo tradicional

Será entre los días 14 y 15 de este mes y convertirá el barrio de San Tomé de Cambados en un lugar de exaltación a la cultura y al patrimonio marítimo tradicional. La III edición de la Festa Mariñeira, organizada por la Concellería de Cultura en colaboración con el Clube Mariño Salnés volverá a poner en valor la cultura y las tradiciones marineras, además de recaudar fondos para la restauración de la dorna «Airexa», a la que tan solo le restan 12.000 euros para que vuelva a navegar.

La esencia de las actividades de esta fiesta se mantendrá, aunque se han introducido algunas novedades. Entre ellas destaca la que se va a realizar a las 10.00 horas del viernes día 14, cuando tendrá lugar la ruta marítima en el «Chasula» y que permitirá a los participantes conocer el litoral cambadés, así como actividades que se desarrollan en él, caso del marisqueo o la pesca de bajura. Al día siguiente también se realizará otra ruta guiada, pero por el patrimonio etnográfico de Cambados de la mano de Sindo Mosteiro, que no solo profundizará en la historia de la Torre de San Sadurniño, sino que dará a conocer los diferentes hospitales de Cambados.

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Al igual que en años anteriores también se celebrará el Encontro de Embarcacións Tradicionais Tito Silva, así como diferentes actividades musicales. El edil de Cultura, Liso González, insiste en que este evento es fundamental para la preservación de la riqueza marítima de Cambados y no descarta que,en el futuro, el dinero que se recaude pueda servir para recuperar una gamela de Cambados.