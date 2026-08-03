«Para las bodegas de O Salnés, este el premio de más trascendencia»

Dolores Calvo Méndez celebra con especial emoción el primer premio logrado por Condes de Albarei en la Festa do Albariño. Presidenta de la cooperativa desde 2014, reivindica el valor sentimental de un galardón que reconoce el trabajo iniciado en la viña y que implica a cerca de 500 socios.

Condes de Albarei vuelve a conquistar el primer premio de la Festa do Albariño. ¿Qué supone este reconocimiento?

Es la cuarta vez que lo ganamos, aunque ya había pasado mucho tiempo desde la anterior. Fue en el siglo pasado. Cualquier premio es motivo de alegría y orgullo, pero este siempre es especial. Para las bodegas de O Salnés y, especialmente, para las cooperativas, es el premio de casa. El Albariño tiene para nosotros una relevancia sentimental.

La cooperativa ha recibido recientemente otros reconocimientos importantes.

En estos dos últimos años hemos obtenido premios con una gran repercusión, entre ellos la Gran Medalla de Oro de los Baco, que distinguió nuestro vino como el mejor joven de España. Nuestros socios valoran esos reconocimientos, pero el de la Festa do Albariño se siente de otra manera. Entre tantos vinos y elaboraciones estupendas, que te distingan es para estar contentos. Es un impulso para todos, desde quienes comienzan el trabajo en la viña hasta el personal encargado de la elaboración y la comercialización.

¿Cómo definiría el vino premiado de la añada de 2025?

No soy enóloga, pero diría que es un albariño muy típico, salino y fresco, un vino que te trae el sentimiento a mar. Tiene una magnífica relación calidad-precio y está claro que le gustó al jurado. El vino bueno es siempre el que gusta. Es equilibrado en acidez y graduación y tiene unos aromas muy agradables.

¿Esperan que el premio tenga repercusión en las ventas?

Ya veremos qué sucede. Cualquier galardón que ayude a visibilizar una marca siempre suma. Todavía no podemos saber cuál será su repercusión concreta, pero creemos que será positiva.

El presidente de la Denominación de Origen, Isidoro Serantes, advirtió de las dificultades que atraviesa el sector.

Están siendo tiempos complicados para todas las denominaciones de origen. Ha descendido el consumo y existen problemas con los aranceles y los conflictos bélicos. Nada de eso ayuda. Dentro de esta situación general, Rías Baixas es una de las denominaciones españolas que mejor está resistiendo. Somos un poco la envidia del sector, pero también sufrimos las consecuencias.

¿Qué camino debe seguir la DO Rías Baixas?

Me quedo con una parte importante del discurso de Isidoro: tenemos que continuar trabajando bien y diferenciándonos como Rías Baixas. Poseemos características y métodos de producción propios. Debemos mantener la calidad, no perder nuestro posicionamiento, abrir mercados, ser dinámicos y avanzar hacia nuevos horizontes.

¿Cuántas personas forman actualmente Condes de Albarei?

Cerca de 500 personas pertenecen directamente a la cooperativa, aunque indirectamente hay muchas más vinculadas. Una empresa instalada aquí, pero con socios de todo O Salnés, tiene una repercusión económica y social muy importante. Es difícil cuantificar nuestra influencia, pero es evidente que somos un motor para la comarca.

El enoturismo es otra de sus grandes apuestas, con Pazo Baión como emblema.

Es una herramienta esencial para transmitir lo que somos. No todo consiste en campañas publicitarias. El enoturismo se basa mucho en el boca a boca y queremos que quien visite Pazo Baión se sienta privilegiado, bien atendido y conectado con lo que está viendo. Tratamos de generar una atmósfera que potencie las sensaciones y los recuerdos.

¿Perciben un incremento de visitantes?

Cada vez viene más gente, incluso de otros países y continentes. Los visitantes pueden conocer cómo se elaboran los vinos y nuestra forma de trabajar. Es una experiencia y, cuanto mejor sea, mayor será su impacto. También es positivo que existan otras propuestas de ocio y más bodegas que visitar. La presencia de una oferta amplia nos beneficia a todos, porque esas personas comen, pernoctan y gastan aquí.

¿Cómo se presenta la vendimia de 2026?

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Viene adelantada y esperamos una producción parecida a la del año anterior, aunque todo dependerá de la climatología de agosto. Hasta ahora la uva está muy sana, pero todavía podría llegar mucha lluvia y estropearla. A día de hoy presenta un magnífico estado sanitario. Si la cosecha anterior fue excelente, la de 2026 también se presenta muy buena.