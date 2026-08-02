Las unidades móviles de resonancia realizaron en O Salnés 2.054 pruebas a 1.688 pacientes en seis meses

Las unidades móviles de resonancia magnética de alto campo de la Consellería de Sanidade, con las mismas prestaciones diagnósticas que los equipos instalados de forma permanente en los grandes hospitales gallegos, han reforzado la actividad diagnóstica en el área de O Salnés, donde realizaron 2.054 pruebas a 1.688 pacientes durante el primer semestre de 2026. La cifra supone un incremento significativo respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se efectuaron 1.662 resonancias a 1.309 pacientes.

En el conjunto de 2025, las resonancias móviles desplazadas al Hospital do Salnés realizaron a 2.929 pacientes un total de 3.644 pruebas de diagnóstico por imagen, tanto en lo referido a estudios convencionales como a exploraciones avanzadas, ya sean resonancias de mama, próstata, cuerpo entero o angioresonancia, entre otras.

En consecuencia, el balance de los primeros seis meses del presente ejercicio constata la relevancia de este servicio, que incorpora técnicas funcionales de última generación como la espectroscopia por resonancia magnética, estudios de perfusión y secuencias de difusión que permiten detectar lesiones tumorales con mayor precocidad e incluso obtener información molecular de los tejidos sin necesidad de realizar biopsias en determinados casos.

Redacción

Los datos facilitados por el Servicio Galego de Saúde (Sergas) ponen de manifiesto un considerable aumento de las prestaciones de estas unidades móviles, tanto en el número de pacientes atendidos como en lo referido a las exploraciones realizadas. En concreto, las resonancias practicadas crecieron en O Salnés casi un 24% respecto al primer semestre de 2025, mientras que el número de pacientes se incrementó en torno a un 29% en el mismo periodo.

Próstata

Resulta especialmente significativo el crecimiento registrado en las resonancias magnéticas de próstata, una técnica que permite mejorar la valoración de pacientes con sospecha de cáncer o con un diagnóstico de esta enfermedad.

En 2025 se realizaron en O Salnés un total de 153 estudios de resonancia magnética de próstata. Sin embargo, en apenas seis meses de 2026 ya se han efectuado 167.

La Consellería de Sanidade atribuye este incremento a las ventajas que ofrece esta técnica para la valoración y seguimiento de los pacientes con sospecha o cáncer de próstata.

La unidad móvil desplazada en el Hospital do Salnés durante el fin de semana. / M. Méndez

Más de 127.000 kilómetros evitados

Además de incrementar la capacidad diagnóstica del área sanitaria, es de resaltar que la presencia de estas unidades móviles permite evitar desplazamientos de los pacientes de O Salnés hasta Pontevedra para someterse a las pruebas.

En este sentido, durante 2025 se estima que las resonancias móviles permitieron ahorrar 127.584 kilómetros de desplazamientos a los pacientes del área. La distancia equivale, aproximadamente, a 3,2 vueltas completas a la Tierra.

Todos los meses

Estas es una de las ventajas que ofrecen las unidades móviles de resonancia que se desplazan todos los meses al Hospital Público do Salnés, donde cubren las necesidades de resonancia magnética del área sanitaria y permiten que los pacientes puedan realizar estas pruebas en Vilagarcía sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad del Lérez.

Profesionales de una de las unidades móviles. / Sergas

De este modo la Xunta logra acercar las pruebas diagnósticas a los pacientes «manteniendo la calidad de las exploraciones y garantizando la disponibilidad y la equidad en el acceso a los servicios sanitarios», destacan en la Consellería de Sanidade.

Puede recordarse que hace treinta años nacía la Unidad de Diagnóstico por Imagen, con la que se puso la resonancia magnética (RM) a disposición de todos los pacientes del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, complementándose en 2006 con el nacimiento del servicio de resonancia magnética móvil.

De este modo se lograba que sobre camiones de grandes dimensiones, los equipos de RM pudieran desplazarse a todos los hospitales comarcales de Galicia que no cuentan con esta tecnología o a aquellos que, aun contando con ella, precisan un apoyo puntual.

Así las cosas, la disponibilidad de pruebas diagnósticas avanzadas en el Hospital do Salnés permite agilizar el diagnóstico, acelerar la toma de decisiones clínicas y facilitar el inicio de los tratamientos, lo cual resulta de vital importancia en casos de patologías neurológicas, musculoesqueléticas, oncológicas o cardiovasculares.