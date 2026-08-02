El Concello concede una prórroga extraordinaria al Muiño do Ferreiro para que esté abierto en verano

La tasca O Muiño de Ferreiro, de propiedad municipal, permanece abierta al público este verano, a modo de prórroga extraordinaria concedida por el Concello de Meaño al anterior concesionario. Una decisión que se adopta para permitir que este establecimiento siga funcionando, toda vez que el concurso para una nueva concesión, que se puso tarde en marcha, no se hará efectivo hasta después del verano.

O Muiño do Ferreiro estaba siendo regentado por Enrique Vilar, un hostelero de Simes que se había hecho con la última adjudicación en marzo de 2022, por un importe de 7.168 euros por año, para un período de cuatro. Esa concesión vencía el pasado mes marzo, y el proceso para proceder con el nuevo concurso no se inició hasta mayo. Lo primero han sido publicar las bases, pero dado del cumplimiento obligado de plazos, el proceso se toparía de lleno con el verano, con el riesgo de tener que mantenerlo cerrado, por lo que el regidor adoptó esta medida extraordinaria para mantenerlo abierto en el momento con más demanda.

En espera de poder presentar ofertas -que no se prevé hasta después del período estival- la tasca permanece así operativa. Llegado el momento, y según las bases fijadas, las ofertas para regir en el período 2026-2030 no pueden ser inferiores a 7.000 euros al año, elevando así la cifra de 4.500 que se fijaba en 2022, y 3.000 euros en la convocatoria 2017.

El Muiño do Ferreiro. / Iñaki Abella

Las condiciones para hacerse con esta tasca son que el local deberá abrir al público entre los meses de junio y septiembre, ambos incluidos, por un tiempo mínimo de ocho horas diarias y un mínimo de seis días a la semana.

Para los tramos de marzo a mayo, y de octubre a noviembre, la apertura mínima deberá ser de fin de semana (de viernes a domingo) y días festivos. A partir de ahí, decidirá el concesionario sobre su voluntad de mantener abierto el establecimiento más tiempo a lo largo del año. Eso sí, el hostelero que se haga con la explotación del local deberá destinarlo únicamente a ofrecer comidas de tapeo y bebida, pero no podrá instalar máquinas de juegos de azar, ni apuestas deportivas, ni de venta de tabaco.

Situado en el paraje de Caxoi, en Lores, en plena senda fluvial del río Chanca, este molino es uno de los atractivos gastronómicos cada verano en el municipio meañés. Enclavado además en un bello paraje natural, con una pequeña playa fluvial, este local hostelero que convierte en foco idóneo para disfrutar más aún meses estivales.

El Muiño do Ferreiro dispone de una superficie de 428 metros cuadrados para su explotación, debiendo el concesionario aportar el mobiliario y el equipamiento necesarios para la actividad. Eso sí, el Concello se reserva el derecho a rescatar la concesión antes del vencimiento si así lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante el resarcimiento de los daños causados. Amén de la tasa anual que se concierte, la parte adjudicada estará obligada a suscribir seguros de incendio y responsabilidad civil, este último con indemnización no inferior a 300.000 euros.