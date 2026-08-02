O Grove
Cacabelos muestra su alegría por la aceptación social del complejo polideportivo de As Bizocas
Las nuevas instalaciones, situadas junto a la playa de Area da Cruz, se han convertido en un punto de encuentro para vecinos y visitantes
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, no oculta su satisfacción cuando habla de las alabanzas que no deja de recibir por el proyecto ejecutado en San Vicente para dotar a la parroquia, y a todo el municipio, de un complejo polideportivo provisto de zonas de descanso y elementos de juego infantiles.
Se trata de las instalaciones de As Bizocas recientemente inauguradas y situadas a escasos metros de la playa de Area da Cruz, las cuales «han tenido una actividad enorme en los últimos días», asegura el regidor.
Para añadir que «son muchos los vecinos que se alegran por poder disponer de estas instalaciones y que me aseguran que se ve una enorme actividad en ellas estos días, lo cual nos llena de satisfacción porque eso era lo que pretendíamos, convertir este lugar durante tantos años abandonado en un punto de encuentro y entretenimiento para grovenses y visitantes».
Hay que recordar que una zona de 4.900 metros cuadrados repleta de maleza en la que se levantaba el esqueleto de un pabellón que nunca llegó a construirse del todo se ha convertido en un campo de fútbol 5 cubierto, aprovechando aquella estructura de hormigón, provisto de una grada anexa que aprovecha el desnivel de terreno existente y se sitúa entre esa instalación, un parque infantil, un circuito de calistenia y una zona biosaludable.
Todo ello con una inversión de más de un millón de euros y fruto de una apuesta personal y política del propio alcalde, que estuvo durante años negociando con la comunidad de montes la cesión de esos terrenos y buscando la financiación necesaria para hacer realidad estas instalaciones deportivas y recreativas ahora tan concurridas.
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