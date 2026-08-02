La artista Olalla Garra debuta en Vilagarcía con «Núcleos. Estados de transformación»

La artista e ilustradora lalinense Olalla Garra presenta en Vilagarcía de Arousa «Núcleos. Estados de transformación», una exposición que supone un hito en su trayectoria profesional, al convertirse en su primera muestra individual fuera de Lalín después de más de una década dedicada a las artes plásticas.

La colección puede visitarse durante todo el mes en la cafetería-vermutería Stocolmo 2.0, situada entre la calle Valentín Viqueira y A Baldosa. La propuesta llega después del éxito de «Oda a Haru», su anterior proyecto de temática floral, y supone un nuevo paso en la investigación conceptual de la creadora dezana en torno a la naturaleza.

«Núcleos. Estados de transformación» plantea una propuesta vanguardista en la que la creación artística tradicional se combina con elementos físicos y recursos digitales para ofrecer al público una experiencia que va más allá de la contemplación convencional de las obras.

Una de las obras expuestas. / M. Méndez

El núcleo de la muestra que ya cuelga de las paredes de Stocolmo 2.0, donde cada mes se ofrece una exposición diferente, está formado por seis piezas originales, tituladas «Influencia», «Sincronía», «Inmunidad», «Metamorfosis», «Equilibrio» y «Dominio».

Cada una de ellas representa, a través de diferentes técnicas mixtas, simbología animal, elementos naturales y un uso expresivo del color, un estado evolutivo distinto de una misma fuerza interior.

El recorrido propone así una reflexión sobre conceptos universales como la conexión, la protección, el cambio constante o la búsqueda de la armonía de la propia energía vital. Las obras están concebidas como diferentes manifestaciones de un proceso de transformación, tanto exterior como interior.

La exposisición de Olalla Garra está colgada todo el mes en las paredes de Stocolmo 2.0. / M. Méndez

Uno de los elementos más singulares de la exposición es la experimentación con los materiales. Garra incorpora a sus piezas relieves texturizados, gotas tridimensionales, aplicaciones metalizadas, barnices selectivos, materiales fotoluminiscentes y pigmentos reactivos a la luz ultravioleta, creando efectos que pueden variar en función de las condiciones de observación.

La dimensión física se completa además con una vertiente tecnológica. Cada una de las obras dispone de un código QR que permite acceder a contenidos exclusivos en la página web de la artista, ogarra.es. A través de estos recursos, los visitantes pueden conocer las narraciones asociadas a cada pieza, acceder a detalles interactivos y descubrir diferentes capas de significado ocultas en las obras.