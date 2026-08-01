Los vikingos también comen

El Xantar Vikingo parece tener ya entidad propia, de ahí que reuniera esta tarde a unas 900 personas bajo una gran carpa situada a la sombra del puente que une las provincias de Pontevedra con A Coruña sobre el río Ulla, justo al lado de las míticas Torres de Oeste en las que cada primer domingo de agosto se representa el Desembarco Vikingo.

El alcalde, Xoán Castaño, estuvo entre los comensales, que como marca el protocolo acudieron vestidos de vikingos. Y dice el regidor que todo salió a pedir de boca, «incluso mejor que otros años», a lo que ayudó también haber ampliado la carpa, que «pasó de 15 a 20 metros de ancho».

Asistentes al Xantar Vikingo celebrado en las Torres de Oeste de Catoira, donde mañana se celebra el Desembarco de la Romería Vikinga. / Noé Parga

Y allí, velando armas antes de la esperada llegada de los bravos guerreros nórdicos, gentes de todas las edades y latitudes dieron cuenta de empanada, ensalada, mejillones, churrasco y postre a un precio de unos 29 euros, sirviéndose la bebida al margen para evitar que algunos aprovecharan el vino tinto no para beberlo, sino para usarlo como arma arrojadiza.

Así pasó la tarde del Xantar Vikingo, mientras en el centro de Catoira funcionaba el Mercado Vikingo y a medida que daban comienzo los conciertos y demás actividades programadas en esta Romería Vikinga.

Mañana, hay que insistir, se vive su momento álgido, el Desembarco Vikingo, que está previsto para la 12.00 horas, así que lo más aconsejable es estar por allí a eso de las 10.00, pero evitar aglomeraciones de última hora y disponer de tiempo para disfrutar de todo lo que se ofrece en el recinto de las Torres de Oeste durante toda la mañana.