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Ribadumia reedita el 8 de agosto su homenaje a la tradición del pan

La celebración ofrece sus habituales concursos gastronómicos, raciones de huevos fritos y la representación de la molienda

Autoridades y vecinos presentaron el programa de la Festa do Pan de Ribadumia.

Autoridades y vecinos presentaron el programa de la Festa do Pan de Ribadumia.

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Lucía Romero

Ribadumia

Ribadumia volverá a acoger el 8 de agosto una de sus celebraciones más entrañables, la Festa do Pan, en la que espera reunir a unas 1.400 personas en torno a su programa. No faltarán las degustaciones ni tampoco la representación de la molienda.

El programa se desarrollará en la Carballeira de Ribadumia y comenzará a las 17.00 horas con la presentación de platos participantes en los habituales concursos de empanada de millo y sobremesas.

La degustación empezará a las 22.00 horas después de la representación en los molinos de Batán.

La cena de confraternidad estará amenizada por el Dúo Gaia y repetirá la venta de huevos fritos con pan a 2 euros la ración, las chulas a 1,50 y las tostas a 2,50, mientras que el vino tinto de Barrantes tendrá un precio de tres euros. Además, acudirán puestos de venta de otros manjares para quien quiera ampliar el menú.

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Esta 23 edición fue presentada por el alcalde, David Castro, y otras autoridades y vecinos que hacen posible el evento en compañía de la jefa territorial de Cultura, Isabel Couselo.

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