Fiestas populares
Ribadumia reedita el 8 de agosto su homenaje a la tradición del pan
La celebración ofrece sus habituales concursos gastronómicos, raciones de huevos fritos y la representación de la molienda
Ribadumia volverá a acoger el 8 de agosto una de sus celebraciones más entrañables, la Festa do Pan, en la que espera reunir a unas 1.400 personas en torno a su programa. No faltarán las degustaciones ni tampoco la representación de la molienda.
El programa se desarrollará en la Carballeira de Ribadumia y comenzará a las 17.00 horas con la presentación de platos participantes en los habituales concursos de empanada de millo y sobremesas.
La degustación empezará a las 22.00 horas después de la representación en los molinos de Batán.
La cena de confraternidad estará amenizada por el Dúo Gaia y repetirá la venta de huevos fritos con pan a 2 euros la ración, las chulas a 1,50 y las tostas a 2,50, mientras que el vino tinto de Barrantes tendrá un precio de tres euros. Además, acudirán puestos de venta de otros manjares para quien quiera ampliar el menú.
Esta 23 edición fue presentada por el alcalde, David Castro, y otras autoridades y vecinos que hacen posible el evento en compañía de la jefa territorial de Cultura, Isabel Couselo.
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