Ravella completa la accesibilidad en la sede de Emerxencias

El Concello de Vilagarcía completará la accesibilidad del edificio municipal que alberga los servicios de Emerxencias y la Escuela Taller mediante la instalación de un ascensor. La actuación sale a licitación por 61.212 euros, con fondos propios.

El inmueble, situado en el número 52 de la avenida Agustín Romero, dispone de planta baja, dos alturas y un espacio bajo cubierta, aunque carecía de elevador. Como ya cuenta con el hueco necesario, la intervención se limitará al suministro y la colocación de la maquinaria.

El proyecto local contempla un ascensor de foso reducido y un recorrido superior limitado para evitar cortar el forjado de la cubierta. Tendrá capacidad para siete personas, cuatro paradas, acceso en todas ellas y una frecuencia mínima de cien viajes por hora.

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Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de agosto. Como mejoras se valorarán la ampliación de la garantía y el mantenimiento preventivo y correctivo. El plazo de ejecución de la obra será de dos meses.