Edificios municipales
Ravella completa la accesibilidad en la sede de Emerxencias
La actuación cuenta con un presupuesto de 61.212 euros financiado íntegramente con fondos municipales
El Concello de Vilagarcía completará la accesibilidad del edificio municipal que alberga los servicios de Emerxencias y la Escuela Taller mediante la instalación de un ascensor. La actuación sale a licitación por 61.212 euros, con fondos propios.
El inmueble, situado en el número 52 de la avenida Agustín Romero, dispone de planta baja, dos alturas y un espacio bajo cubierta, aunque carecía de elevador. Como ya cuenta con el hueco necesario, la intervención se limitará al suministro y la colocación de la maquinaria.
El proyecto local contempla un ascensor de foso reducido y un recorrido superior limitado para evitar cortar el forjado de la cubierta. Tendrá capacidad para siete personas, cuatro paradas, acceso en todas ellas y una frecuencia mínima de cien viajes por hora.
Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de agosto. Como mejoras se valorarán la ampliación de la garantía y el mantenimiento preventivo y correctivo. El plazo de ejecución de la obra será de dos meses.
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