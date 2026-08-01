El PP denuncia multas de 600 euros y peligro para los peatones en A Illa

El PP de A Illa calificó de «fracaso reiterado» el plan de tráfico y movilidad del gobierno de Luis Arosa. Los populares sostienen que, en su segundo verano, continúan los problemas con las multas, no existe transporte público alternativo y la zona azul genera riesgos para los peatones en Area de Secada.

El portavoz municipal, Matías Cañón, aseguró que las sanciones afectan a visitantes, pequeñas empresas, autónomos y proveedores. «Las multas siguen friendo a la gente y acaban perjudicando a nuestra economía local por la disminución de visitantes», afirmó. A su juicio, las limitaciones deberían centrarse exclusivamente en reservar los estacionamientos del centro para los vecinos, al entender que la circulación no ocasionaba problemas.

El PP considera fallida la medida para que los visitantes aparcasen en O Bao y accediesen al centro en transporte público. Según su versión, el autobús del verano pasado tuvo poca demanda y el tren turístico que iba a sustituirlo no se materializó tras quedar desiertas dos licitaciones. «Sacaron del centro tanto los coches como a la gente y ni siquiera son capaces de poner en marcha el transporte», censuró Cañón.

La formación denunció además problemas en las notificaciones de las multas, especialmente entre los profesionales que abastecen a establecimientos y vecinos. Según sostuvo el portavoz, algunas sanciones no llegan inicialmente a sus destinatarios y reaparecen después con un recargo que eleva su cuantía hasta los 600 euros. Cañón aseguró que el PP conoce casos de proveedores que se plantean dejar de trabajar en A Illa. «No pueden andar friendo a multas a la gente que solo viene aquí a trabajar y atendernos», señaló. El grupo municipal afirmó que entre el 30 de abril y el 2 de junio, un periodo de 32 días, se impusieron 173 sanciones de 600 euros, cifra que relaciona con estas incidencias.

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La última crítica se dirige a la zona azul de las inmediaciones de la playa de Area de Secada. El PP sostiene que la amplitud y delimitación de las plazas reduce el espacio disponible para quienes se desplazan a pie. Como consecuencia, advierte de que los peatones deben caminar en algunos puntos por la calzada ante la ausencia de aceras o sendas, con el consiguiente riesgo en una de las playas más concurridas del municipio.