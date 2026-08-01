Patrimonio inmaterial
A Illa solicita que la Festa do Carme se declare de Interese Turístico de Galicia
El Concello lleva meses trabajando en el expediente para demostrar el cumplimiento de los requisitos
El Concello de A Illa ha solicitado la declaración del Carmen como Festa de Interese Turístico de Galicia. Asegura que ha estado trabajando durante meses para obtener un «expediente sólido y riguroso que acredite el cumplimiento de los requisitos».
Desde la Concellería de Turismo indican que se ha realizado una intensa labor de investigación, documentación y recopilación de información para dejar constancia de su evolución, su arraigo social y religioso, su singularidad y su impacto turístico.
Para reunir el material acreditativo, desde documentación histórica hasta material gráfico, entre otras cosas, han contado con personas expertas y conocedoras, que han emitido informes.
Desde la propia concejala, Rosy Viana, pasando por el investigador e historiador local Xoán Dopico Orjales; el presidente de la comisión de fiestas de laAsociación Pro Festas Carcamáns, Miguel Romay Pena; el párroco David Álvarez Rodríguez, y el gerente de la Mancomunidade do Salnés, José Ramón García Guinarte.
Asimismo, para prepararlo contrataron el apoyo técnico de la consultora Craftium y con el mismo fin, lograr un reconocimiento para la protección, conservación y promoción del patrimonio cultural inmaterial.
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