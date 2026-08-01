A Illa solicita que la Festa do Carme se declare de Interese Turístico de Galicia

El Concello de A Illa ha solicitado la declaración del Carmen como Festa de Interese Turístico de Galicia. Asegura que ha estado trabajando durante meses para obtener un «expediente sólido y riguroso que acredite el cumplimiento de los requisitos».

Desde la Concellería de Turismo indican que se ha realizado una intensa labor de investigación, documentación y recopilación de información para dejar constancia de su evolución, su arraigo social y religioso, su singularidad y su impacto turístico.

Para reunir el material acreditativo, desde documentación histórica hasta material gráfico, entre otras cosas, han contado con personas expertas y conocedoras, que han emitido informes.

Desde la propia concejala, Rosy Viana, pasando por el investigador e historiador local Xoán Dopico Orjales; el presidente de la comisión de fiestas de laAsociación Pro Festas Carcamáns, Miguel Romay Pena; el párroco David Álvarez Rodríguez, y el gerente de la Mancomunidade do Salnés, José Ramón García Guinarte.

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Asimismo, para prepararlo contrataron el apoyo técnico de la consultora Craftium y con el mismo fin, lograr un reconocimiento para la protección, conservación y promoción del patrimonio cultural inmaterial.