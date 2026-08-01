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Sucesos

Dos guardias civiles heridos en una pelea en la Festa do Albariño de Cambados

Parece que son miembros de la Usecic y habrían tratado de mediar en una pelea entre dos peruanos

Todo indica que solo sufrieron lesiones de carácter leve

Habría un par de detenidos, aunque se desconoce si en relación con esta agresión

Un vehículo de la Guardia Civil en Cambados, la pasada madrugada.

Un vehículo de la Guardia Civil en Cambados, la pasada madrugada. / M. Méndez

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Cambados

Dos agentes de la Guardia Civil resultaron heridos la pasada madrugada en Cambados durante la celebración de la Festa do Albariño.

Aunque no hay confirmación oficial al respecto, algunas fuentes consultadas por FARO DE VIGO apuntan que los hechos tuvieron lugar al filo de las seis de la mañana y que las agresiones se produjeron en el entorno de la estación de autobuses, cuando los guardias estarían tratando de mediar en «una pelea entre una pareja».

Al parecer son dos agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), un grupo operativo de reacción rápida de la Guardia Civil presente en cada provincia para reforzar el orden, apoyar a otras unidades y actuar en situaciones de alto riesgo y/o eventos multitudinarios, como es el caso de la Festa do Albariño.

Otras fuentes detallan que «fue una pelea entre dos peruanos» la que hizo que intervinieran los dos guardias. A uno ellos, que tenía gafas, «le provocaron rasguños en la cara», mientras que el otro agente fue trasladado al hospital para que le realizaran una placa y descartar o confirmar «una posible rotura». Afortunadamente, parece que todo se quedó en lesiones leves y que ambos efectivos se encuentran bien.

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Hay que añadir que tras la pasada noche habría un par de detenidos en Cambados, aunque se desconoce si en relación con esta agresión, si bien todo apunta a que sí.

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