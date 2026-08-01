La Festa do Mexillón supera las expectativas en O Cantiño

La Festa do Mexillón de A Illa está superando las expectativas en el paseo de O Cantiño. La cita, organizada por el Club Ximnasia Rítmica Arousa, comenzó el viernes y continuará hasta el domingo con el mejillón como protagonista, preparado con distintas recetas y acompañamientos.

La presidenta de la entidad, Trinidad Rey, destacó la respuesta del público. «Estamos trabajando muy bien. La gente agradece tanto el entorno como la calidad y cantidad de cada ración», señaló. Vecinos y visitantes pueden degustar producto de primera categoría en las mesas instaladas junto al mar.

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Alrededor de 50 personas vinculadas al club colaboran en la organización de la fiesta. La iniciativa supone un importante respaldo económico para el club con cerca de 40 licencias, ya que los ingresos permitirán sufragar una parte considerable de su presupuesto anual.