La cultura marítima navega por Rosalía de Castro

Una treintena de embarcaciones tradicionales de Rianxo, A Illa de Arousa, O Grove, A Guarda y otros puntos de las Rías Baixas remontan esta tarde el Ulla, no por la conocida traslación de los restos de apóstol Santiago, sino para rendir su homenaje anual a la insigne literata Rosalía de Castro.

Fue una nueva edición de «Inchadiña Branca Vela», un encuentro con la cultura marítima de indiscutible vistosidad que esta vez se ha visto beneficiado por unas condiciones meteorológicas fantásticas.

Las embarcaciones del homenaje a Rosalía conocido como «Inchadiña Branca Vela» volvieron a remontar el Ulla y el Sar. / Noé Parga

Este homenaje a la poetisa por parte de las gentes del mar tuvo como gran punto de encuentro la playa fluvial de Vilarello, en el Concello de Valga, donde se reunieron todas las naves antes de poner proa hacia Padrón, adentrándose en la villa a través del río Sar, el afluente más conocido del Ulla.

Dornas «polbeiras», «de tope» y «xeiteiras», una «buceta», un «bote de Noia», una «gamela da Guarda», una trainera, un galeón del Ulla y un «volanteiro» de A Guarda como «O Piueiro», con su velamen dedicado a Rosalía, respondieron a la convocatoria de la Fundación Rosalía de Castro y la asociación cultural Dorna de A Illa para hacer realidad esta espectacular escena anual.

Esta actividad se celebró por primera vez en 2013 para conmemorar el 150 aniversario de la publicación de ‘Cantares gallegos’, de Rosalía de Castro. «Surgió como iniciativa de las gentes da cultura marítima para honrar a una autora que en ‘Cantares’ hablaba de las dornas que subían río arriba», explican en la Fundación Rosalía de Castro.

De ahí la afamada estrofa: «¡Que inchadiña branca vela / antre os millos corre soa, / misteriosa pura estrela! / Dille o vento en torno dela: / Palomiña, ¡voa!, ¡voa!».