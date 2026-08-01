El Concello anuncia un plan de baldeo más ambicioso para el lunes posterior a la Festa do Albariño

Finalmente, el Puesto de Mando Avanzado de la Axega no estará en la Festa do Albariño por un problema técnico, así que la coordinación del dispositivo de seguridad y el seguimiento de las nueve cámaras de videovigilancia se realizará desde la comisaría de la Policía Local.

Así lo indica el alcalde, Samuel Lago, destacando que hasta el viernes por la mañana no se había registrado ningún incidente grave y anunciando un plan de baldeo más ambicioso que el del año pasado para el lunes. «En 2025 hubo quejas y también es verdad que había restricciones por la sequía, pero este año llegaremos a absolutamente todas las calles y rincones de la villa».

Detalló que ahora también está funcionando bien. Tanto esto como el resto de operativos especiales para atender una localidad que recibe a miles de personas estos días. No obstante, reconoce que puede haber algún punto de suciedad debido a que el trasiego es constante, además de que, a pesar de la instalación de un centenar de aseos y urinarios, sigue habiendo incívicos que orinan en la calle.

Noticias relacionadas

En cuanto al peligro de los cordeles por los cortes, indicó que es «totalmente imposible abordar la restricción de venta y uso porque no hay una normativa que permita prohibirlo, así que solo podemos recomendarlo y los agentes tienen instrucción de disuadir a los vendedores. Además, así se calienta el vino».