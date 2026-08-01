Casino La Toja convierte agosto en un mes de gastronomía, música y ocio nocturno

Casino La Toja, la sala de juegos ubicada en la isla grovense de A Toxa, afronta el mes de agosto con una programación que busca ampliar su propuesta de ocio más allá de su actividad vinculada al juego. Gastronomía, música en directo, participación del público y fiestas temáticas conforman una agenda especialmente diseñada para las noches de verano y que pretende consolidar al establecimiento como un espacio de ocio nocturno y sociocultural.

La programación, dirigida exclusivamente a mayores de 18 años, se desarrollará a lo largo de todo el mes y combinará propuestas gastronómicas singulares con actuaciones musicales y actividades participativas. El casino mantiene además su apertura diaria, de 19.00 a 04.00 horas, con entrada gratuita y obligación de presentar el DNI para acceder al recinto.

La gastronomía tendrá un papel destacado en este inicio de mes, pues hasta el día 13 se desarrollará el denominado «Menú Azar», una propuesta en la que los clientes podrán escoger un primer y un segundo plato para después dejar en manos de la ruleta el precio definitivo de la cena. La bola determinará una cantidad de entre cero y 36 euros, de modo que los participantes más afortunados podrán disfrutar del menú sin coste.

Así se vivió la fiesta del 48 aniversario de Casino La Toja. / Paco Luna

La oferta incluye como primeros platos langostinos crujientes con cobertura de mostaza y miel, pastel de bacalao con ribeiro de cebolla de verano y croquetas de ibérico con salsa de yogur.

Para los segundos se podrá elegir entre espeto de cerdo en fondo de cebolletas, vino de La Rioja y zumo de naranja; salmón curado con salsa de coliflor y ajo salvaje; y escalopines de ternera con puntas de espárragos trigueros tiernos. El menú incorpora además una consumición, café o postre.

Jornadas de cocina indonesia

La segunda gran propuesta gastronómica llegará entre el 14 y el 16, con unas jornadas dedicadas a la cocina indonesia. El chef Mark Steven Wernink ha diseñado para la ocasión un plato especial de saté con nasi goreng, compuesto por brochetas de cerdo con crema de cacahuete y arroz jazmín frito, con un precio de 18 euros. La iniciativa se completará con una fiesta tiki de ambiente tropical y la actuación del grupo El Cuarto de Tula.

Manuel Méndez

El calendario gastronómico tendrá continuidad todos los domingos del mes con degustaciones de Tequila Olmeca Silver, programadas entre las 23.00 y las 02.00 horas.

Música y participación

La música y el entretenimiento ocuparán también un espacio central en la agenda de Casino La Toja. Los días 6 y 20 se celebrarán sendas noches de karaoke, concebidas como propuestas participativas para que los asistentes puedan subir al escenario y compartir canciones en un ambiente desenfadado.

Estas citas servirán además como preparación para el evento nacional de karaoke que se celebrará el 4 de septiembre en el propio Casino La Toja y cuyo ganador podrá representar a Galicia en la gran final.

La música en directo llegará el 7 de la mano de Isaura & Co., formación que combina la elegancia del bolero clásico con la bossa nova y el jazz. En formato de dúo, guitarra y voz, el grupo plantea un repertorio marcado por la sensibilidad y los matices.

La entrada al Casino La Toja en una actividad de ocio reciente. / Paco Luna

La recta final del mes tendrá un marcado componente festivo. DJ Tuki 7 Sins se encargará de las sesiones musicales de los días 22 y 29, mientras que el día 27 el establecimiento celebrará una fiesta blanca de despedida del verano con Los Coleguitas de Venezuela.

La formación ofrecerá un espectáculo centrado en la música latina tropical y bailable, con ritmos como el merengue, la cumbia, la bachata y el mambo, combinando temas propios con versiones de éxitos del pop y el reguetón adaptados a ritmos tropicales.

Con esta programación, Casino La Toja refuerza su dimensión como espacio de ocio en A Toxa, incorporando durante agosto una agenda que pretende presentar el establecimiento como algo más que una sala de juegos y aprovechar el tirón del verano para ofrecer alternativas de ocio.