La calle de Vista Alegre se revitaliza con la apertura de un moderno negocio dedicado a los bebés

Tres décadas después de la puesta en marcha de su primera tienda, la firma Bebiños estrena unas modernas instalaciones, con 500 metros cuadrados de exposición y zona específica para la instalación de sistemas de retención infantil, en pleno centro de Vilagarcía.

Más concretamente en la conocida y concurrida calle de Vista Alegre, en cuyo tramo peatonal, a la altura del pazo y el convento que llevan su nombre, únicamente había un negocio abierto. Así pues, el estreno de Bebiños es una forma de revalorizar este importante e histórico vial, situado entre el Centro Comercial Arousa y el parque del Castro de Alobre.

La inauguración, que se hace acompañar del sorteo de un carrito de bebé valorado en mil euros entre los clientes que hoy realicen sus compras en la tienda, sirvió para constatar lo ambicioso que es este proyecto.

El exterior de la tienda, en el número 16 de la calle de Vista Alegre. / Noé Parga

Y es que además de disponer de productos de puericultura, movilidad y seguridad infantil de las principales marcas del mercado, el establecimiento es tan amplio que introduce una zona de estacionamiento para la prueba e instalación de sistemas de retención infantil, lo cual «responde a nuestro compromiso con la seguridad de los más pequeños durante los desplazamientos en automóvil», explican en la empresa.

De este modo, tiene la intención de «consolidarse como referencia de seguridad infantil en Galicia, ayudando a las familias a tomar decisiones informadas y adaptadas a sus necesidades».

Clientes en la nueva sede de Bebiños, esta mañana. / Noé Parga

Lo que hace Bebiños es ofrecer a los clientes en esa amplia zona de prueba una «atención práctica y personalizada», de tal forma que antes de escoger una silla infantil puedan «comprobar su compatibilidad con el vehículo y recibir asesoramiento sobre su correcta colocación y utilización».

En la empresa también hace hincapié en que este traslado al centro de Vilagarcía «no supone cambios en el equipo humano de la tienda, pues las mismas profesionales que han acompañado a los clientes durante estos años, y que conforman un equipo preparado, cercano y con experiencia, con formación especializada en seguridad infantil en el automóvil, continúan al frente del nuevo establecimiento».