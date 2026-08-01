Beatriz Castro dimite como presidenta del PP de O Grove y reclama la reorganización del partido que ella no logró

Aunque hace mucho que el partido está descabezado y que ella no se dejaba ver, al menos como representante política, Beatriz Castro seguía siendo presidenta del PP de O Grove, cargo que ocupaba desde 2017. Al menos lo fue hasta ayer, cuando presentó formalmente su renuncia al cargo ante la dirección provincial conservadora.

Una marcha que lleva aparejada una petición para que el partido active «de manera inmediata» un proceso de reorganización de su estructura local, que es algo que no consiguieron cuando tuvieron la oportunidad ni ella misma ni quien fue su sucesor como alcaldable, el también dimisionario Pablo Leiva.

Eso sí, en el escrito remitido a la dirección provincial, Beatriz Castro explica que durante sus años al frente del partido, y especialmente durante su etapa como candidata, desempeñó la responsabilidad «con total compromiso y lealtad al proyecto político», con el objetivo de reforzar la presencia del PP y trabajar por «una alternativa sólida para O Grove».

Beatriz Castro en su etapa como concejala. / FdV

Es evidente que no fue posible, y el partido, a la espera de confirmar a Diego Portela como candidato a las elecciones de 2027, salvo cambios de última hora, lleva años a la deriva y sin opciones reales de gobernar O Grove, incluso perdiendo peso como segunda fuerza de la oposición.

Quizás por ello, ahora que se marcha, Beatriz Castro considera que el momento actual requiere «adoptar decisiones que permitan abrir una nueva etapa». Y lo plantea de este modo «por responsabilidad con el partido y con O Grove», trasladando esta petición de forma expresa y pública a los órganos correspondientes.

Por este motivo, su renuncia se acompaña de una solicitud expresa a la dirección provincial para que impulse cuanto antes la constitución de una nueva junta gestora y active la reorganización del partido a nivel local.

La reunión en la que se presentó a Pablo Leiva como candidato, en 2022, con asistencia del presidente provincial del PP, Luis López. / FdV

Mete prisa

Castro sostiene que este proceso no debería demorarse debido al contexto político y, especialmente, a la proximidad de las elecciones municipales de 2027. A su juicio, el PP de O Grove necesita disponer «cuanto antes» de una estructura renovada, plenamente operativa y con capacidad para afrontar tanto el trabajo político como el organizativo que requiere el municipio. Es decir, lo que ella tenía encomendado mientras fue presidenta.

Apartada ahora del cargo por voluntad propia, la exitosa empresaria grovense advierte de que «el mantenimiento prolongado de una situación de provisionalidad y la ausencia de una hoja de ruta clara dificultan el fortalecimiento del proyecto popular y reducen el margen de tiempo disponible para preparar adecuadamente la próxima cita electoral».

De ahí que la hostelera renuncie a la presidencia a menos de un año de la próxima cita con las urnas, presentando esta decisión como una forma de facilitar el proceso de reorganización y contribuir a que se adopten «cuanto antes» las medidas necesarias para «recuperar impulso, generar ilusión y construir un equipo preparado».