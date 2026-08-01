Asociaciones de viticultores temen precios fraudulentos en la uva y advierten de que estarán «vigilantes»

Las asociaciones Unión de Viticultores de Arbo, Viticultores do Val do Ulla y Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas han advertido de que estarán «especialmente vigilantes» al inicio de la campaña de compra venta de uva par «impedir» que se produzca un fraude de ley, con precios por debajo del coste de producción. Y es que manejan estimaciones de que «podría quedar entre cuatro y cinco millones de kilos sin recoger debido al desequilibrio existente entre la producción disponible y las necesidades actuales de compra de las bodegas».

En este sentido indican que «no responsabilizan» a las empresas, pues entienden que comprar la uva que necesiten es una «decisión legítima».

Señalan que «el origen del problema es estructural y responde a falta de medidas de regulación y planificación adoptadas en los últimos años para adaptar el potencial cultivo de la DO Rías Baixas a la evolución del mercado». Así las cosas, también reclaman un estudio oficial para determinar de manera objetiva los costes de producción de la uva albariño, aportando «mayor seguridad jurídica y transparencia». Indican que ya es posible hacerse una idea con las referencias que emplea, por ejemplo, Agroseguro, en la valoración de siniestros y en las que la «indemnización es superior a algunas de las ofertas que se están escuchando en el sector».

De ahí sus temores y advertencias. De hecho, también van a ofrecer a sus asociados asesoramiento para tramitar denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) cuando existan indicios de incumplimiento, pues recuerdan que la Ley de la Cadena Alimentaria «prohíbe expresamente las compras por debajo de los costes de producción».

Sus miembros también recibirán información y orientación sobre cómo actuar de ser el caso del escenario que temen, que «el exceso de oferta puede provocar una fuerte presión a la baja sobre los precios, favoreciendo la aparición» de ofertas fraudulentas.

También hacen un llamamiento al resto de organizaciones agrarias y entidades representativas del sector para que se sumen a esta vigilancia en aras de proteger la viabilidad económica de las explotaciones.

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Cabe recordar que la previsión de vendimia para este año es de batir otro récord histórico, de rozar los 50 millones de kilos, según comentaron hace unos días desde el Consello Regulador en la Festa do Albariño.