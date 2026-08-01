La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil extiende los controles de alcoholemia y drogas por la comarca

Como es habitual en las citas festivas más multitudinarias, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil refuerza los controles preventivos en las carreteras, muy especialmente, los destinados a evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas.

De ahí la importante presencia de la Guardia Civil en la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán durante los últimos días, esperándose incluso una mayor actividad de los agentes a lo largo de todo este fin de semana.

Hay que tener en cuenta que se celebran dos de las citas más destacadas y concurridas de Galicia, como son la Festa do Albariño de Cambados y la Romería Vikinga de Catoira, de ahí que aumente el consumo de alcohol y se multiplique la presencia de vehículos en las carreteras de toda la comarca, donde también se notan la masiva afluencia turística y los desplazamientos hacia las playas.

Esto justifica la realización de controles de alcoholemia y drogas que lleva a cabo la Guardia Civil de Tráfico estos días, tanto en las carreteras principales de la comarca como en las secundarias, y tanto por la noche como en horario diurno.

Uno de los controles efectuados la pasada madrugada en Cambados. / M. Méndez

Si bien es cierto que la concienciación parece ser cada vez mayor, también lo es que sigue habiendo conductores que no dudan en coger el volante a pesar de no estar en condiciones de hacerlo, poniendo en peligro tanto su vida como la de los demás y exponiéndose a fuertes sanciones económicas e incluso a penas de cárcel.

Buscan alternativas

En cualquier caso, en los controles realizados durante la pasada madrugada en Cambados algunos agentes destacaban que «cada vez hay más gente que recurre a taxis y autobuses para desplazarse en estas grandes fiestas, o bien conductores que no beben para poder llevar el coche o recurren a familiares y amigos para que lo hagan, evitando así el riesgo de sufrir graves accidentes y de ser sancionados».

Como ya se ha explicado en otras ocasiones, la actividad de la Jefatura Provincial de Tráfico es intensa durante todo el verano en comarcas como la de O Salnés, y así será en lo que resta de temporada, con refuerzos especiales de este tipo de dispositivos en otras fiestas igual de concurridas, como es el caso de la Festa da Auga, durante la celebración anual de San Roque en el Concello de Vilagarcía de Arousa.

La Guardia Civil en una de las carreteras de salida de Cambados, hoy. / M. Méndez

De lo que se trata es de «reducir los comportamientos de mayor riesgo para la seguridad vial, entre los que se encuentra el consumo de alcohol y de drogas», pues a pesar de todas las advertencias sigue siendo una auténtica amenaza para la población.

La última campaña

Baste recordar que en la campaña especial de vigilancia y control llevada a cabo el mes pasado en España, se realizaron en siete días 218.949 pruebas, de las que 4.094 dieron un resultado positivo, detectándose 3.642 en controles preventivos y el resto, tras la comisión de infracciones, por estar implicados en siniestros o por presentar síntomas.

De forma más detallada, la DGT resalta que fueron 1.835 positivos en drogas y 2.259, en alcohol, en este caso dando lugar a la apertura de 217 diligencias para su traslado a la autoridad judicial por superar el conductor la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado. A lo que se sumaron siete conductores que fueron puestos a disposición judicial por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

Otro dato a tener muy en cuenta es que la campaña permitió detectar a 4.233 conductores que, aunque habían consumido alcohol, no superaban la tasa máxima permitida, localizándose 4.004 de ellos en controles preventivos, 206 después de cometer una infracción y 23 tras verse implicados en un siniestro.

Razón por la cual Tráfico recuerda que «la única tasa segura al volante es 0,0%, ya que incluso con tasas inferiores a las permitidas aumenta el riesgo asociado a la conducción».

Un control de alcohol y drogas. / M. Méndez

En cuanto a las drogas, «las más frecuentes fueron el cannabis, con 1.135 casos, y la cocaína, con 924. También se registraron 92 positivos por metanfetaminas, 91 por anfetaminas y 40 por opioides».

Galicia

En el caso concreto de Galicia, la última campaña especial de vigilancia del consumo de alcohol y drogas al volante se saldó con 866 resultados positivos. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la comunidad llevaron a cabo 32.720 pruebas entre el 13 y el 19 de julio, según los datos difundidos este viernes por la Delegación del Gobierno.

La mayor parte de los controles fueron de alcoholemia. En total se realizaron 31.781 pruebas, de las que 547 dieron positivo, lo que representa el 1,7%. El porcentaje fue mucho más elevado en los test destinados a detectar otras sustancias: 319 de las 939 pruebas practicadas, el 34%, confirmaron el consumo de drogas.

A Coruña concentró más de la mitad de la actividad de vigilancia, con 17.426 controles y 448 positivos. De ellos, 281 correspondieron a alcohol y 167 a otras drogas. En Pontevedra se realizaron 4.024 pruebas y se detectaron 150 positivos: 104 por alcoholemia y 46 por drogas.

Por su parte, en Lugo se contabilizaron 152 resultados positivos después de 7.085 controles. En concreto, 91 conductores superaron los límites de alcohol y otros 61 dieron positivo en drogas. En Ourense hubo 116 positivos —71 de alcohol y 45 de drogas— en un total de 4.185 pruebas.

A estas cifras hay que añadir las aportadas por las policías locales y autonómicas de todo el país que quisieron colaborar con la DGT para desplegar esa semana de controles extraordinarios de alcohol y drogas «con el objetivo de disuadir a los conductores de ponerse al volante después de haber consumido tales sustancias».