Ádega rinde homenaje a Carlos Blanco

Hay homenajes que miran al pasado y otros que explican el presente. El que abrió el 50 aniversario del Cine Club Ádega reunió ambas cosas en el Salón García: la memoria de una aventura cultural nacida hace medio siglo y el reconocimiento a Carlos Blanco, uno de los jóvenes que comprendieron que ver cine también era conversar y compartir.

La directiva que preside Fernando López eligió al actor vilagarciano para inaugurar la Semana de Cine. Blanco fue uno de los pioneros de un foro que convirtió la pantalla en punto de encuentro y mantuvo viva la curiosidad por otras miradas. En el histórico espacio, el homenajeado reivindicó la efervescencia creativa de Vilagarcía y agradeció a Ádega sus «50 años de enaltecimiento del cine».

El recuerdo tomó forma en una pieza creada por Manuel Chazo, quien explicó que se inspiró en Pahiño, uno de los primeros conserjes de los cines vilagarcianos. Varias generaciones lo recuerdan recorriendo las calles con los rollos de metraje. La figura enlazó así dos épocas: la de las bobinas que viajaban de una sala a otra y la de un cine club que hizo de cada proyección una experiencia compartida.

Blanco recibió el reconocimiento sin olvidar que las historias colectivas nunca pertenecen a una sola persona. Por eso desplazó parte del foco hacia Chango y Eduardo Poceiro, dos nombres que consideró decisivos en la creación de Ádega y para quienes pidió un homenaje próximo. Su intervención fue también un ejercicio de memoria y una forma de recordar a quienes sostuvieron el proyecto desde sus primeros pasos.

El Concello respaldó la apertura de la Semana de Cine. / FdV

La celebración permitió asomarse a otro trabajo construido desde los recuerdos. Los asistentes vieron un avance del documental «A mirada compartida. Reflexo dunha vila», dirigido por Fernando López y pendiente de su estreno completo. La obra busca fijar en imágenes medio siglo de cine, conversaciones y vida cultural. López espera que el resultado «se convierta en una pieza muy entrañable de la historia de Vilagarcía».

Noticias relacionadas

Tras la emoción llegará el momento de encender la pantalla. La programación comienza el lunes en el Salón García: tertulia cinéfila a las 20.15 horas y primera proyección a las 21.30. El ciclo seguirá hasta el sábado, cuando cine y música se fundirán en directo. Antes, el viernes, la actividad saldrá al parque de O Castriño con una sesión cargada de sorpresas. Ádega celebra así sus bodas de oro como mejor sabe: reuniendo a la ciudad ante una pantalla y demostrando que una película no termina con los títulos de crédito.