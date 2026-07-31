La Xunta y la cofradía de O Grove analizan líneas de trabajo para la mejora del sector marítimo-pesquero

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, mantuvo una reunión con los directivos de la Cofradía de Pescadores de O Grove para evaluar líneas de trabajo conjuntas para reforzar la competitividad y la sostenibilidad del sector marítimo-pesquero local. El encuentro, enmarcado en el contacto permanente que la Consellería del Mar con las entidades del sector, permitió analizar el impacto de las actuaciones realizadas por el pósito a través de las diferentes líneas de ayuda autonómicas, informaron desde el departamento.

Las mismas fuentes detallaron que en la reunión se abordaron de primera mano «las necesidades actuales de los profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de la cofradía meca, con el objetivo de estudiar y diseñar nuevas líneas de colaboración que permitan avanzar en la competitividad, en la seguridad y en la sostenibilidad de la actividad estratégica de la zona».

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Asimismo, Rosón «reafirmó el compromiso de la Xunta de seguir cooperando estrechamente con la Cofradía de O Grove», en el marco del modelo de cogobernanza en la gestión pesquera y marisquera en la comunidad, para garantizar la sostenibilidad económica y ambiental de un sector estratégico para Galicia.