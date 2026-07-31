Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: crisis migratoria CeutaConcierto ChayanneUber VigoCesta compraDerribo torres As PontesIndra blindados GaliciaDeuda Celta
instagramlinkedin

Sector del mar

La Xunta y la cofradía de O Grove analizan líneas de trabajo para la mejora del sector marítimo-pesquero

El director xeral de Pesca se reúne con sus responsables

Un momento de la reunión entre el director xeral y responsables de la Cofradía.

Un momento de la reunión entre el director xeral y responsables de la Cofradía.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. A.

O Grove

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, mantuvo una reunión con los directivos de la Cofradía de Pescadores de O Grove para evaluar líneas de trabajo conjuntas para reforzar la competitividad y la sostenibilidad del sector marítimo-pesquero local. El encuentro, enmarcado en el contacto permanente que la Consellería del Mar con las entidades del sector, permitió analizar el impacto de las actuaciones realizadas por el pósito a través de las diferentes líneas de ayuda autonómicas, informaron desde el departamento.

Las mismas fuentes detallaron que en la reunión se abordaron de primera mano «las necesidades actuales de los profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de la cofradía meca, con el objetivo de estudiar y diseñar nuevas líneas de colaboración que permitan avanzar en la competitividad, en la seguridad y en la sostenibilidad de la actividad estratégica de la zona».

Noticias relacionadas

Asimismo, Rosón «reafirmó el compromiso de la Xunta de seguir cooperando estrechamente con la Cofradía de O Grove», en el marco del modelo de cogobernanza en la gestión pesquera y marisquera en la comunidad, para garantizar la sostenibilidad económica y ambiental de un sector estratégico para Galicia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un camarero de 48 años mientras trabajaba en la fiesta de Santa Marta, en Pontearnelas
  2. La conservera Pérez-Lafuente reactiva la vieja factoría de Cuca y pone fin a un siglo en Vilanova
  3. Un marinero de Arousa recupera en el mar una cadena perdida que movilizó a toda una playa: «La vida va de esto»
  4. Pulpo a raudales y bien de precio en Santa Marta
  5. Ofrecen «lotería premiada» a una mujer, la engañan y le roban 12.000 euros, en Valga
  6. Detenido un vecino de Meaño como presunto autor de numerosos incendios forestales
  7. Detenida en Vilagarcía tras atrincherarse con un cuchillo después de, presuntamente, agredir y amenazar de muerte a su madre
  8. Cambados vive hoy el «pé de cuba» de la Festa do Albariño y estrena merchandising

La Xunta y la cofradía de O Grove analizan líneas de trabajo para la mejora del sector marítimo-pesquero

La Xunta y la cofradía de O Grove analizan líneas de trabajo para la mejora del sector marítimo-pesquero

PSOE y Somos piden explicaciones por un incidente «grave» en la Escola de Verán de Ribadumia

PSOE y Somos piden explicaciones por un incidente «grave» en la Escola de Verán de Ribadumia

La Diputación concede a Cambados los 105.000 euros para la pista de As Quintáns

La Diputación concede a Cambados los 105.000 euros para la pista de As Quintáns

El panel de cata del Albariño destaca el «nivel medio muy alto» de los 60 aspirantes

El panel de cata del Albariño destaca el «nivel medio muy alto» de los 60 aspirantes

Martínez-Almeida visita la Festa do Albariño de Cambados con Alfonso Rueda

Martínez-Almeida visita la Festa do Albariño de Cambados con Alfonso Rueda

San Roque potencia sus fiestas con idea de superar la cifra de los 330.000 visitantes de hace un año

San Roque potencia sus fiestas con idea de superar la cifra de los 330.000 visitantes de hace un año

El Carreirón 10K de A Illa correrá el 6 de septiembre a favor de la solidaridad

El Carreirón 10K de A Illa correrá el 6 de septiembre a favor de la solidaridad

La presidenta del Celta, el embajador chino y el cirujano Diego González, nuevo valedores del Albariño

La presidenta del Celta, el embajador chino y el cirujano Diego González, nuevo valedores del Albariño
Tracking Pixel Contents