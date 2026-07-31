San Roque potencia sus fiestas con idea de superar la cifra de los 330.000 visitantes de hace un año

San Roque volverá a convertir Vilagarcía en una multitudinaria celebración colectiva entre el 14 y el 23 de agosto. Las fiestas patronales alcanzan este año una edición especialmente simbólica al cumplirse dos décadas de su declaración de Interés Turístico Nacional. El aniversario se conmemorará con diez días de festejos, 81 actividades gratuitas y el regreso de una imagen y un lema que dejaron huella en la ciudad: el perro del santo patrón y el popular «I can. Hai festa!».

El programa fue presentado en Ravella por el alcalde, Alberto Varela, acompañado por los concejales Tania García, Sonia Outón, Álvaro Carou y Carlos Coira. Una amplia representación del gobierno local con la que el regidor quiso escenificar el trabajo transversal que exige una celebración de estas dimensiones, en la que intervienen numerosos departamentos municipales. «Si hace unos meses decíamos que comenzábamos la pretemporada con las fiestas de Santa Rita, ahora entramos en la fase final con las de San Roque», señaló Varela.

El pregón que pronunciará el periodista Xabier Fortes abrirá las fiestas el viernes 14. El Combate Naval y el desfile de carrozas pondrán el broche el domingo 23 a un programa que reserva un protagonismo especial a la música, con un total de 30 actuaciones. La elección del comunicador pontevedrés responde tanto a su reconocimiento profesional como a su estrecha relación con Vilagarcía y con sus fiestas. Sonia Outón se mostró convencida de que Fortes ofrecerá «un mensaje muy especial y reflexivo» y destacó que se trata de un habitual de las celebraciones patronales de la ciudad.

Una de las principales novedades anunciadas durante la presentación fue la incorporación de Barry B, que actuará el jueves 20 en A Xunqueira. El artista, uno de los nombres más demandados por el público joven, se añade a una programación que abrirá Marky Ramone el martes 18 y por la que también pasarán Chenoa, The Ningures y The Skarallas. Outón defendió el equilibrio de una propuesta confeccionada para abarcar públicos y sensibilidades diferentes, pero siempre con la calidad artística como criterio prioritario.

La concejala destacó el momento que atraviesa The Ningures, formación gallega que combina la tradición propia con músicas de raíz de otros lugares, y presentó la actuación de Chenoa como una cita para varias generaciones y también como «un guiño al público LGTBI», entre el que la artista cuenta con numerosos seguidores. El escenario de A Xunqueira volverá a ser así uno de los grandes centros de actividad de unas fiestas en las que la música ocupará calles, plazas y diferentes espacios de la ciudad.

El talento local también conservará un lugar propio a través de los conciertos de «Son da Casa!», una iniciativa que representa, según Outón, el compromiso municipal con los artistas de Vilagarcía. El programa incluye a los DJ Little Pi y Kaiser Xosé, acompañados por La Lepe, así como a MK Maik, The Skarallas y la Banda de Música de Vilagarcía. Las agrupaciones tradicionales recorrerán las calles y completarán una oferta en la que también habrá boleros con la Savoy Club Big Band, fados, pasacalles, verbenas con las orquestas New York y Assia y la animación de Festicultores Troupe.

La Festa da Auga volverá a ser el día de mayor concentración de visitantes. / Noe Parga

Más allá de los conciertos, San Roque mantendrá intactas las celebraciones que explican su enorme capacidad de convocatoria. La procesión popular y el baile del santo precederán el día 16 a la Festa da Auga, que reunió el pasado año a más de 30.000 personas. El Concello confía en superar esa cifra si acompaña el tiempo. El Festaclown volverá a llenar las calles de malabaristas, payasos y equilibrismos, mientras que la Noite Meiga, el Combate Naval y el desfile de carrozas completarán el grupo de citas multitudinarias. El plazo para inscribir carrozas permanecerá abierto hasta este lunes.

La dimensión alcanzada por la Festa da Auga y los restantes actos obliga a desplegar un amplio dispositivo de seguridad. Varela avanzó que se reforzará el sistema de los últimos años con un Puesto de Mando Avanzado, cámaras de videovigilancia y un punto de atención sanitaria en A Peixería. El Concello contratará, además, una ambulancia medicalizada y habilitará un Punto Lila para prevenir y atender cualquier situación de abuso o violencia machista. «Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de esta celebración con tranquilidad», subrayó el alcalde.

El carácter gratuito de todas las actividades constituye otro de los principios del programa. Outón defendió que las fiestas deben ser «accesibles para todo el mundo» y las definió como el gran premio anual para los vilagarcianos. La responsable de Cultura incidió también en su repercusión económica. Según los datos municipales, alrededor de 330.000 personas participaron el año pasado en los diferentes actos, con el consiguiente impacto en la hostelería, el comercio y el conjunto del sector servicios.

El deporte ampliará unas fiestas que también se juegan en campos, pistas, pabellones y en el mar. Carlos Coira destacó la convivencia de competiciones históricas, como el Trofeo San Roque de Vela o el Memorial Adolfo Pedrido de ajedrez, con otras emergentes, entre ellas el EncestaRías Women y el Torneo San Roque de baloncesto masculino. La Regata de la Mujer reforzará, junto con el EncestaRías Women, la presencia y visibilidad del deporte femenino. Como anticipo, este fin de semana se disputarán el Arosa-Pontevedra, la Carreira Nocturna y la Travesía a Nado Porto de Vilagarcía.

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Varela cerró la presentación reivindicando el esfuerzo realizado por el gobierno municipal para que Vilagarcía disponga «de las fiestas que se merece» y agradeciendo el trabajo del personal de los distintos servicios implicados. El programa completo podrá consultarse en la página web del Concello y mediante los códigos QR instalados en la cartelería. La edición impresa comenzará a distribuirse la próxima semana.