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PSOE y Somos piden explicaciones por un incidente «grave» en la Escola de Verán de Ribadumia

Según le trasladaron, «algunos niños salieron con «ojos rojos e hinchados» de la piscina

La oposición y el gobierno de Ribadumia en un pleno.

La oposición y el gobierno de Ribadumia en un pleno. / Iñaki Abella

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Lucía Romero

Ribadumia

PSOE y Somos exigen al Concello de Ribadumia explicaciones por un incidente «especialmente grave» ocurrido en la actividad de piscina de la ludoteca Escola de Verán. Según le trasladaron familias de afectado, algunos menores «salieron con los ojos rojos e hinchados y, en algún caso, se produjo la decoloración del bañador».

Ambos reclaman el acceso a la documentación referente a la organización de esta actividad que, cabe recordar, se está desarrollando en la piscina de la Pousada. De hecho, el concejal Sergio Soutelo lleva toda la semana reclamando conocer los detalles de este uso y tras el episodio comentado, al día siguiente, el miércoles, presentó un escrito urgente pidiendo los datos de los controles de ph y cloro de los vasos. Recibió respuesta ese mismo día. En concreto, que le habían solicitado los informes a la empresa externa que realiza los controles, pero el opositor no quedó conforme, pues,si se daba este caso, solicitaba «el resto de los controles, registros y documentación ya disponibles en el Concello o en la propia instalación».

En su escrito también pedía que se informara a las familias. Lo mismo que el PSOE. Su portavoz, Javier Mougán, considera que estas fueron tratadas con «falta de respeto» porque «no pueden recibir un mensaje de unas pocas líneas diciendo simplemente que ya se solucionará algo, pero no sabemos lo qué. Tienen derecho a saber lo que ocurrió».

El socialista pone énfasis en que un día se anunció que, como la picina municipal está cerrada este verano, se iba a recuperar este entretenimiento en la de la Pousada, pero «el servicio quedó suspendido a penas 24 horas después» y «sin ofrecer ninguna información adicional a las familias para que tuviera que cerrar nada más abrir», añadió.

Considera lo ocurrido «especialmente grave» y desde Somos puntualizan que, según le trasladaron varios padres, «algunos niños salieron con los ojos rojos e hinchados y, en algún caso, se produjo la decoloración del bañador».

Para el edil socialista esto es producto de «la ausencia de planificación, de transparencia y de capacidad de gestión del equipo de gobierno», pues «resulta difícil de entender que, sabiendo desde enero que no iba a haber piscina municipal, se llega al final de julio improvisando una alternativa».

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Mougán destaca que su propósito «no es buscar culpables anticipadamente, sino velar por que una actividad municipal dirigida a menores se desarrolle con todas las garantías y con la máxima transparencia».

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