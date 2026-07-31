La presidenta del Celta, el embajador chino y el cirujano Diego González, nuevo valedores del Albariño

La presidenta del Real Club Celta de Vigo, el embajador de China en España y el prestigioso cirujano Diego González Rivas son algunos de los Cabaleiros y Donas que nombrará el Capítulo Serenísimo do Albariño en esta edición.

Los reconocimientos fueron anunciados por sus responsables en compañía de la periodista y escritora Laura Portas, que volverá a conducir el acto de nombramiento de los nuevos valedores y de entrega del resto de reconocimientos.

Un año más, Alberto Núñez Feijóo ejercerá como Gran Mestre de esta orden que estará arropada por decenas de cofradías llegadas de todas partes de España y Portugal, dando color al tradicional desfile previo. Pero antes de todo esto, mañana, se realizará un nuevo hermanamiento del Capítulo Serenísimo do Albariño. En esta ocasión con la DO Montilla-Moriles Córdoba y Jamón Iberico DOP Los Pedroches.

Junto a la presidenta del Celta, Marian Mouriño, el embajador Yao Ging y el doctor e investigador mundialmente conocido, recibirán la capa de Cabaleiro y Dona la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el viticultor, director de Adega Pazo Cilleiro y alcalde de Ribadumia y presidente de O Salnés, David Castro.

En cuanto a las distinciones, los Xóvenes Albariñenses serán Jorge Marcote Gil de la bodega del mismo nombre; Emilia Schmidt Staneloni (Viña Nora) y Laura Cachón Serantes (cooperativa Paco & Lola). Como Albariñenses de Honra se ha elegido a la Fundación La Balsa de Piedra, del Nobel José Saramago y acudirá su viuda, Pilar del Río, y al consejo regulador de Los Pedroches.

Por último, las Follas de Prata recaen en Camilo Abal Paz (fundador de Lagar da Cachada, en Cambados); Isabel Blanco Picallo (actriz, presentadora, productora y delegada de Aisge en Galicia);_Tomás Clavijo Rey-Estolle (Capitán de navío y comandante director de al Escuela Naval_Militar de Marín);_María Fidalgo Casares (doctora en Historia del Arte, académica, escritora e investigadora); José Manuel González González (director de Infraestructuras de la Xunta en Pontevedra); María Lago Costas (Adega Señorío de Sobral);_Ricardo Monteiro (Confraría da Lampreia de Entreríos, en Portugal), y Luisa Sánchez Méndez (vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra).

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