El panel de cata del Albariño destaca el «nivel medio muy alto» de los 60 aspirantes

Los tres vinos ganadores de la XXXVIII Cata Concurso Rías Baixas Albariño ya están decididos y su identidad guardada bajo estricto secreto, y acta notarial, después de dos días de cata por parte de un panel formado por 21 expertos internos y externos elegidos por el consello regulador de la DO.

Un total de 60 vinos se han presentado al certamen para hacerse con las medallas de Oro, Plata y Bronce en una cita que rememora la disputa entre dos bodegueros que dio origen a la fiesta cambadesa.

Como siempre, el jueves se celebró la Cata Prima con una selección de doce candidatos que ayer se redujo a los tres mejores, en la Derradeira, celebrada también en el Parador. Desde destacaron que todos los catadores, que realizan las puntuaciones según la normativa de la Organización Internacional del Vino (OIV), compartieron la decisión de haber calificado como «Muy Buena» la añada de 2025.

La Master of Wine, Almudena Alberca, explicó de la Cata Prima: «Catamos una proporción de vinos que te dan una visión muy interesante sobre el perfil de la cosecha 2025, de cómo fue el año, y la evolución de las bodegas. Fue una cata muy ilustrativa para el panel».

Los miembros del panel posaron en una foto de familia con responsables de la DO Rías Baixas. / FdV

Coincidió precisamente con el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, Rogelio Enríquez, quien destacó que se encontraron con «un nivel medio muy alto, con vinos muy correctos y bien elaborados». La Cata Derradeira es una progresión en el trabajo de los catadores, como agregó Alberca: «Hoy -por ayer- dentro de lo bueno, catamos lo mejor», y así buscando «esos vinos que tienen una tipicidad que habla de la variedad y del origen, o sea, de un conjunto armonioso, limpios que tengan longitud. En definitiva, que representen el albariño Rías Baixas», añadió Alberca. «Hoy encontramos más homogeneidad y gran nivel», apuntó Enríquez.

La Master abundó en que el futuro está claro «de aquí al infinito», pues «la variedad albariño está en súper tendencia en el mundo. Es una de las mejores variedades blancas que existen».

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Ángel Alba «Lolo», Manuel Villanueva, Paco Martínez, Julián Hermoso, Vicente Escamilla, Iñaki Suárez, Javier Fernández Piera, Elena Miñarro Leyva, Jordi Flo y Jesús González fueron el resto de catadores externos elegidos para esta edición.