Natalia Lacunza y Antía Muíño llenaron de sensibilidad la tercera cita de Os Xoves de Códax

La terraza de Bodegas Martín Códax, en Cambados, volvió a convertirse en uno de los grandes escenarios musicales del verano gallego con la celebración de la tercera jornada de la XIII edición de Os Xoves de Códax, que reunió sobre el mismo escenario a Natalia Lacunza y Antía Muíño, dos de las artistas más destacadas de la escena musical actual.

El público disfrutó de una velada marcada por la sensibilidad y la personalidad artística de ambas intérpretes. Natalia Lacunza ofreció un repertorio en el que volvió a demostrar por qué se ha consolidado como una de las voces más respetadas de su generación, con una propuesta que transita entre el pop alternativo, la electrónica y la canción de autor desde una marcada identidad creativa.

Junto a ella actuó la gallega Antía Muíño, una de las principales representantes de la nueva música hecha en Galicia. Cantante, compositora y guitarrista, llevó al escenario un estilo en el que confluyen la tradición musical gallega, la canción de autora, el jazz y las influencias de la música popular iberoamericana, en una actuación que volvió a poner de manifiesto su capacidad para emocionar desde la sencillez.

Un momento del concierto desplegado ayer en el ciclo Os Xoves de Códax. / Bodegas Martín Códax

Más allá del apartado musical, Os Xoves de Códax volvió a mantener la esencia solidaria que caracteriza al ciclo desde su nacimiento. La recaudación íntegra del concierto se destinó en esta ocasión a la Asociación Párkinson Galicia-Coruña, entidad sin ánimo de lucro fundada en 1996 por personas afectadas por la enfermedad y sus familiares.

La organización trabaja desde hace casi tres décadas para mejorar la calidad de vida de las personas con párkinson mediante una atención integral y especializada, favoreciendo su autonomía y su integración social, familiar y laboral.

En la actualidad impulsa un nuevo centro de atención integral con el objetivo de ampliar sus servicios, reducir las listas de espera y mejorar la asistencia terapéutica que presta a los pacientes y sus familias.

El concierto de Os Xoves de Códax, en la terraza de la bodega cambadesa. / FdV

Con esta nueva cita, Os Xoves de Códax reafirmó su condición de una de las propuestas culturales imprescindibles del verano en Galicia. El ciclo, organizado por Bodegas Martín Códax, combina desde hace trece años una programación musical de primer nivel con un firme compromiso social.

A lo largo de su trayectoria, la iniciativa ha convertido la música en una herramienta de solidaridad, logrando recaudar más de 300.000 euros para diferentes entidades sociales gallegas y consolidando el compromiso de la bodega con la cultura, la música y la acción social.