Martínez-Almeida visita la Festa do Albariño de Cambados con Alfonso Rueda

Ver al presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asistiendo a la Festa do Albariño de Cambados no es una rareza, pues siempre ha dado su respaldo a la celebración y a lo que representa el sector de la DO Rías Baixas. Lo curioso en esta ocasión ha sido que el alto mandatario estuvo acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

En la comitiva también estuvo la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue que, precisamente, este domingo se convertirá en una nueva valedora del Albariño, recibiendo la capa del Capítulo Serenísimo. También volvió a las casetas de A Calzada, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.

Noticias relacionadas

Los populares saludaron a los asistentes y departieron con los bodegueros de la mano de los mejores guías para estos casos: los propios cambadeses. Más concretamente, con la líder del PP de Cambados, Sabela Fole, y otros concejales de su grupo.