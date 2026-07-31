Laureano Oubiña prepara una ruta del narcotráfico (turística)

Laureano Oubiña Piñeiro (Cambados, Pontevedra, 30 de marzo de 1946), también conocido como El Pajarito, es un conocido excontrabandista español con un historial sobradamente conocido, por lo que pocas presentaciones más necesita. Un arousano que en los últimos años se ha convertido, entre otras ocupaciones, en escritor e influencer, con más de 83.000 seguidores en Instagram, al que se le han ocurrido un montón de ideas y proyectos de todo tipo con los que obtener ingresos, muchos de ellos de lo más controvertido.

Y tiene una nueva propuesta, la «Ruta del Narcotráfico», una iniciativa de carácter turístico e incluso divulgativo a desarrollar en un barco con capacidad para 250 personas perteneciente a una conoce naviera que promueve habitualmente visitas a las islas Cíes, Ons y otros puntos de las Rías Baixas.

Lo que pretende esta vez Laureano Oubiña es «mostrar una historia jamás contada en primera persona» recorriendo con sus seguidores, algún que otro admirador y público en general las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo. Una travesía durante todo un día de navegación en la que «recorrer lugares que marcaron una época» con testimonios en primera persona de uno de sus protagonistas, es decir, él.

Zonas de la costa habitualmente utilizadas para descargar tabaco u otras mercancías prohibidas, miradores desde los que se vigilaba la posible presencia de fuerzas de seguridad en las rías, bateas empleadas para esconder alijos o esquivar a las lanchas de vigilancia en caso de persecución o ríos por los que manejar las lanzaderas o cualquier otra embarcación usadas en labores de narcotráfico o contrabando son algunos de los «atractivos» que se plantean en la ruta, a desarrollar entre Baiona y O Grove.

Laureano Oubiña, en el juicio a los productores de la serie 'Fariña' / Iñaki Abella

Inicialmente incluso tenía pensado llevar el barco fletado para la ocasión hasta la ría de Muros-Noia, pero iba a ser demasiado trayecto para un solo día. Más aún cuando la «Ruta del contrabando y el narcotráfico de hachís» que propone para el 29 de agosto incluye una parada en Ons para almorzar, con un variado menú que cuesta 35 euros que deben sumarse a la tarifa total del viaje, que es de 189 euros para los adultos, 25 para los niños de menos de 10 años y de unos 90 euros para los viajeros de entre 11 y 17.

Lo cierto es que Laureano Oubiña lleva varios meses planeando esta operación y negociando con diferentes empresas armadoras para organizar esta singladura, pero no acababa de concretarla. Ahora la hace pública a través de sus redes sociales, en las que anima a participar en esta «Ruta del contrabando y del narcotráfico de hachís» para recordar episodios ocurridos en las Rías Baixas «desde el año 1979 hasta el 2000».

Y no ha escatimado en detalles, ya que anuncia aperitivos a bordo, empanada gallega con la que hacer más llevadera la ruta y degustación de mejillones con los que saborear las rías, además de la venta en el propio catamarán de sus vinos y sus libros, en este caso firmados, dedicados y numerados.

Cena privada a su lado

Pero eso no es todo, sino que incluye el sorteo de un bono de 500 euros con «cena privada» con él, para que el agraciado pueda «preguntar todo lo que quiera».

@laureanooubinaoficial

En definitiva, que el Laureno Oubiña emprendedor cabalga de nuevo, y lo hace con su peculiar estilo, tal y como se observa en las respuestas que da en las redes sociales a sus detractores y a todos aquellos que se atreven a cuestionar la idoneidad de esta «ruta del contrabando y el narcotráfico».

Por cierto, que para evitar pérdidas y cubrirse las espaldas, que una premia que también era de aplicación en los tiempos del contrabando, Laureno Oubiña advierte de que el viaje solo se realizará si, ahora que está abierto el plazo para solicitar plaza, vende los billetes necesarios para cubrir gastos. Si no es así se reserva el derecho a cancelar la ruta diez días antes, comprometiéndose a devolver el dinero a quienes lo hubieran ingresado ya.