Sucesos
Fallece un hombre de 58 años en Cambados tras una aparente caída en su edificio
El fallecido, un hombre de 58 años con movilidad reducida, fue hallado en las escaleras por una vecina
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Cambados
Un hombre de unos 58 años de edad falleció en Cambados en un incidente que se está investigando como una caída fatal, pues apareció muerto en las escaleras del edificio en el que vivía.
Una de sus vecinas encontró su cuerpo en la mañana del jueves cuando salió de su vivienda y de inmediato dio aviso a las autoridades.
Fuentes conocedoras del caso indican que el hombre, que sufría de movilidad reducida y vivía solo, ya había fallecido para entonces y que, en principio, todo apunta que se cayó por las escaleras.
No obstante, falta por determinar si esto provocó el deceso o si pudo sufrir algún problema de salud previamente, cuando descendía.
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