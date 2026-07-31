Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: crisis migratoria CeutaConcierto ChayanneUber VigoCesta compraDerribo torres As PontesIndra blindados GaliciaDeuda Celta
instagramlinkedin

Sucesos

Fallece un hombre de 58 años en Cambados tras una aparente caída en su edificio

El fallecido, un hombre de 58 años con movilidad reducida, fue hallado en las escaleras por una vecina

Ambulancia en Cambados en una imagen de archivo.

Ambulancia en Cambados en una imagen de archivo. / Noe Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Romero

Cambados

Un hombre de unos 58 años de edad falleció en Cambados en un incidente que se está investigando como una caída fatal, pues apareció muerto en las escaleras del edificio en el que vivía.

Una de sus vecinas encontró su cuerpo en la mañana del jueves cuando salió de su vivienda y de inmediato dio aviso a las autoridades.

Fuentes conocedoras del caso indican que el hombre, que sufría de movilidad reducida y vivía solo, ya había fallecido para entonces y que, en principio, todo apunta que se cayó por las escaleras.

Noticias relacionadas

No obstante, falta por determinar si esto provocó el deceso o si pudo sufrir algún problema de salud previamente, cuando descendía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents