Emgrobes cifra la ocupación hotelera en el 80% y pronostica el 86% para agosto

La hostelería de O Grove afronta con optimismo el tramo central de la temporada estival después de un inicio de verano marcado por una evolución favorable de la ocupación. Un sondeo realizado por la asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servizos (Emgrobes) entre varios empresarios titulares de hoteles y apartamentos turísticos refleja que la localidad está registrando mejores datos que en años anteriores y que las perspectivas para agosto son especialmente positivas.

Los establecimientos consultados se muestran satisfechos con el comportamiento del mes de junio, cuando la ocupación fue superior a la registrada en temporadas precedentes.

Un negocio de hostelería grovense. / Paco Luna

El buen tiempo, especialmente favorable durante los últimos diez días del mes, contribuyó a mantener la llegada de visitantes y también tuvo un efecto positivo sobre el consumo en restaurantes y taperías.

Esta tendencia se mantuvo durante julio, cuando la ocupación media en los establecimientos consultados se situó en torno al 80%, aproximadamente dos puntos por encima de la registrada el pasado año.

Los empresarios consideran que la climatología veraniega está siendo uno de los factores que está permitiendo mantener un elevado nivel de reservas.

El mercadillo ambulante de cada viernes. / Paco Luna

Sin embargo, el aumento de la ocupación no se está traduciendo en un incremento proporcional del gasto. Los empresarios consultados coinciden en señalar que el consumo adicional se ha contenido, en buena medida como consecuencia de una contracción general del gasto. Es decir, los visitantes mantienen sus vacaciones y su estancia en O Grove, pero controlan más el desembolso destinado a actividades y consumos complementarios.

A pesar de esta circunstancia, tanto los hoteleros como los restauradores hacen una valoración positiva de la evolución de la temporada y confían en superar los resultados del pasado ejercicio.

Buenas perspectivas para agosto

Las previsiones actuales sitúan la ocupación media para agosto en torno al 86%, tres puntos por encima de la previsión que manejaba el sector el pasado año. En 2025, finalmente, la ocupación real durante el mes de agosto superó el 90%.

La plaza de abastos. / Paco Luna

Los empresarios consideran, además, que el dato actualmente previsto puede mejorar a medida que avance el mes y se acerquen las fechas de mayor demanda, especialmente si las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables. Algunos de los establecimientos consultados ya manejan previsiones próximas al lleno durante los primeros veinte días de agosto.

Emgrobes destaca que esta evolución permite al sector afrontar con optimismo el resto del verano, aunque sin ocultar una tendencia que se viene observando en los últimos años: la reducción del consumo por parte de los visitantes. La ocupación continúa siendo elevada, pero el gasto medio adicional se encuentra más contenido.

Las expectativas también son positivas para septiembre y para las semanas posteriores, especialmente de cara a la Festa do Marisco. Los empresarios consideran que la creciente vinculación de Galicia con la gastronomía y su consolidación como atractivo turístico pueden favorecer que la temporada se prolongue más allá de los meses tradicionalmente fuertes del verano.

El restaurante O Castro, en Reboredo. / M. Méndez

En este sentido, los establecimientos que permanezcan abiertos durante la Festa da Centola, en noviembre, y durante el puente de diciembre podrían beneficiarse también de una demanda turística todavía significativa.

Emgrobes reclama mejoras en el entorno

Más allá de las cifras de ocupación, la asociación empresarial considera que O Grove tiene margen para seguir mejorando como destino turístico.

Emgrobes apunta especialmente a cuestiones relacionadas con la limpieza y el adecentamiento general de la localidad, aspectos que considera fundamentales para mantener los estándares de calidad y excelencia que demanda el visitante.

Las comarcas de O Salnés y Pontevedra están a rebosar, y sus playas son una de las razones. / Noé Parga / Pedro Mina

La organización empresarial reclama la implicación de todas las administraciones para mejorar los accesos a O Grove y reforzar la limpieza y conservación de rutas, playas y paseos. Al mismo tiempo, apela a la responsabilidad tanto de vecinos como de visitantes para contribuir al cuidado del entorno.

Pese a estas cuestiones pendientes, los empresarios consideran que O Grove parte de una posición privilegiada y valoran que siga siendo elegido por numerosos turistas como destino para sus vacaciones. El objetivo, apuntan, debe ser consolidar esa posición y conseguir que la península continúe siendo uno de los destinos preferentes del Salnés y de Galicia.