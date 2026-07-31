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La Diputación concede a Cambados los 105.000 euros para la pista de As Quintáns

La estructura estará formada por siete pórticos y es una vieja aspiración local

Infografía del proyecto de Cambados.

Infografía del proyecto de Cambados.

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Lucía Romero

Cambados

La Diputación de Pontevedra ha aprobado la ayuda solicitada por el Concello de Cambados de 105.000 euros para el proyecto un nuevo espacio cubierto en el área recreativa de As Quintáns (Vilariño).

Procede del plan +Provincia 2026-2027, que este año reparte 85 millones de euros para que Concellos de menos de 50.000 habitantes puedan realizar inversiones, afrontar gasto corriente y contratar personal.

El presidente provincial, Luis López, anunció que Cambados contará con 105.000 euros para construir una cubierta con siete pórticos de madera laminada en forma de búmeran y paneles de policarbonato translúcido para poner en valor este espacio y protegerlo de las inclemencias del tiempo.

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La estructura se completa con cruces de San Andrés para su rigidez, lamas de madera y paneles laterales para regular la entrada de luz y viento, y una inclinación diseñada para facilitar la evacuación natural del agua de la lluvia.

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