El Carreirón 10K de A Illa correrá el 6 de septiembre a favor de la solidaridad

El Carreirón 10K ya tiene en marcha su octava edición. La prueba se celebrará el domingo 6 de septiembre en A Illa de Arousa con el objetivo de volver a reunir deporte, convivencia y solidaridad en uno de los circuitos más atractivos del calendario popular. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de agosto y la organización aspira a completar las 350 plazas de la carrera absoluta y las 300 reservadas para las categorías inferiores.

Los participantes que formalicen su inscripción antes del 23 de agosto podrán beneficiarse de la tarifa reducida. El precio de la categoría absoluta será de 11 euros hasta esa fecha y ascenderá a 13 euros a partir del día 24. Las carreras infantiles conservarán el coste simbólido de dos euros para fomentar la práctica deportiva y facilitar la participación familiar.

La principal vertiente solidaria llegará de la mano de la Fundación Andrea, a la que se destinará un euro de cada inscripción. La entidad presta apoyo a niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales y dispondrá de un puesto durante la jornada para divulgar su trabajo y vender productos solidarios. La organización ultima otras iniciativas que anunciará próximamente.

La competición comenzará a las 9.30 horas con las categorías cadete y juvenil. A las 10.00 saldrán alevines e infantiles y a las 10.30 arrancará la carrera absoluta, reservada a séniores y veteranos. Los prebenjamines y benjamines competirán a las 12.00 y los pitufos cerrarán el programa a las 12.20 horas.

A falta de la autorización definitiva de Tráfico, se mantendrá el recorrido de anteriores ediciones. El trazado partirá de la Casa do Concello y avanzará por Valle-Inclán y la avenida Castelao antes de dirigirse hacia Riasón. Los corredores bordearán el litoral por Cabodeiro, Xufre y Campelo hasta alcanzar el faro de Punta Cabalo, donde afrontarán la subida más exigente. El regreso discurrirá por Area da Secada, A Bouza, el entorno del Igafa y la calle Testos antes de finalizar frente al Concello.

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La organización agradeció la colaboración del Concello, de la Agrupación de Mexilloeiros y del equipo de voluntariado. «Nuestro objetivo es volver a vivir una gran jornada de deporte y solidaridad», señaló durante la apertura de las inscripciones.