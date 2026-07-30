Vilagarcía convertirá la vista del eclipse en una oportunidad de conocimiento en A Compostela

Vilagarcía ya mira hacia el 12 de agosto, una fecha llamada a quedar grabada en la memoria colectiva. La playa de A Compostela será el gran punto de encuentro para contemplar un eclipse solar que alcanzará en la ciudad una ocultación del 99,7%. La programación comenzará a media tarde y continuará hasta la observación nocturna de las Perseidas.

El Concello combinará divulgación científica, música y seguridad en un entorno amplio y accesible. El alcalde, Alberto Varela, subrayó la excepcionalidad de un fenómeno que no volverá a producirse en estas latitudes hasta dentro de más de 130 años. «Tenemos el privilegio de vivir en uno de los lugares en los que mejor se verá», afirmó. Será visible desde todo el municipio.

La actividad arrancará a las 17.30 horas en las inmediaciones del parque de A Compostela. Varias carpas municipales servirán para entregar gratuitamente las 2.000 gafas protectoras homologadas adquiridas por el Concello. Las lentes deberán reservarse desde las 10.00 horas del miércoles 5 de agosto en ticket.vilagarcia.gal. Cada solicitud permitirá obtener un máximo de cinco unidades, pensando especialmente en las familias. El reparto será prioritario para las personas empadronadas en Vilagarcía.

Diego Alcaine se encargará de la ambientación musical. A las 19.00 comenzará la parte divulgativa, dirigida por María Brea Mato, profesora de Matemáticas y colaboradora del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC. No será una conferencia continuada: tras una primera introducción, la especialista realizará intervenciones puntuales para explicar los cambios que se produzcan y ayudar al público a interpretar el fenómeno en directo.

La luna comenzará a interponerse entre la tierra y el sol alrededor de las 19.30 horas. La ocultación avanzará de manera progresiva hasta alcanzar su punto culminante sobre las 20.30, cuando el disco solar quedará cubierto en un 99,7%. Después, la luz irá regresando poco a poco hasta completar un proceso que durará aproximadamente dos horas.

Se repartirán un total de 2.000 gafas a partir del 5 de agosto. / Pedro Mina

Brea invitó a observar no solo el cielo, sino también las transformaciones del entorno. La rápida pérdida de luminosidad provocará un descenso perceptible de la temperatura y puede alterar el comportamiento de los animales, en especial el de las aves. «Notaremos todos los efectos del eclipse, tanto en la luminosidad como en la temperatura», avanzó la divulgadora, que definió la cita como «un fenómeno único y espectacular».

La experiencia proseguirá después de la puesta de sol. Si las nubes y la niebla lo permiten, A Compostela será también un lugar idóneo para observar las Perseidas. María Brea permanecerá en la zona entre las 23.00 y la medianoche para explicar las claves de esta lluvia de estrellas, provocada por pequeñas partículas que se vuelven incandescentes al entrar en contacto con la atmósfera.

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La elevada afluencia prevista llevará a la Policía Local a activar un dispositivo especial de tráfico, cuyos detalles se comunicarán antes de la celebración. El Concello aconseja acudir a pie o utilizar los estacionamientos disuasorios para evitar retenciones. Turismo desaconseja expresamente subir a Xiabre, Lobeira y otras zonas de monte. Álvaro Carou advirtió de que las pistas forestales son estrechas, carecen de iluminación y pueden quedar bloqueadas, dificultando el acceso de los servicios de emergencia. La invitación es disfrutar del eclipse desde el arenal, con comodidad y sin riesgos. A Compostela se convertirá así en un gran observatorio abierto al mar para vivir una tarde irrepetible y despedirla bajo el resplandor de las Perseidas.