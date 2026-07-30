Turismo
Las rutas a Cortegada realzan la XXXI Festa da Ameixa
La programación incluye la recuperación del antiguo Camiño do Carro durante la marea baja
La XXXI Festa da Ameixa tendrá en las visitas guiadas a Cortegada una de sus propuestas destacadas. AmarCarril mostrará la historia de la isla, su antiguo poblado, la ermita y su bosque de laureles, uno de los más importantes de Europa. El recorrido abordará también la relación de la ría con el marisqueo y la tradición marinera.
La entidad propone además la Ruta Camiño do Carro, que recrea el paso utilizado por los habitantes de Cortegada para llegar a Carril con la marea baja. La experiencia durará hora y media, partirá de la rampa de A Concha y costará 15 euros para adultos y niños. Se recomienda llevar calzado para mojar, ropa de cambio, agua y protección solar. Las reservas pueden formalizarse en el 626 249 725 y en info@amarcarril.es.
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