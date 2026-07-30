Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avalancha inmigrantes CeutaEmergencia cinegética GaliciaNueva PAUTorres As PontesConcierto ChayannePérdidas Celta
instagramlinkedin

Turismo

Las rutas a Cortegada realzan la XXXI Festa da Ameixa

La programación incluye la recuperación del antiguo Camiño do Carro durante la marea baja

La isla ofrece muchos atractivos.

La isla ofrece muchos atractivos. / Iñaki Abella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Doval

Vilagarcía

La XXXI Festa da Ameixa tendrá en las visitas guiadas a Cortegada una de sus propuestas destacadas. AmarCarril mostrará la historia de la isla, su antiguo poblado, la ermita y su bosque de laureles, uno de los más importantes de Europa. El recorrido abordará también la relación de la ría con el marisqueo y la tradición marinera.

La entidad propone además la Ruta Camiño do Carro, que recrea el paso utilizado por los habitantes de Cortegada para llegar a Carril con la marea baja. La experiencia durará hora y media, partirá de la rampa de A Concha y costará 15 euros para adultos y niños. Se recomienda llevar calzado para mojar, ropa de cambio, agua y protección solar. Las reservas pueden formalizarse en el 626 249 725 y en info@amarcarril.es.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents