Las rutas a Cortegada realzan la XXXI Festa da Ameixa

La XXXI Festa da Ameixa tendrá en las visitas guiadas a Cortegada una de sus propuestas destacadas. AmarCarril mostrará la historia de la isla, su antiguo poblado, la ermita y su bosque de laureles, uno de los más importantes de Europa. El recorrido abordará también la relación de la ría con el marisqueo y la tradición marinera.

La entidad propone además la Ruta Camiño do Carro, que recrea el paso utilizado por los habitantes de Cortegada para llegar a Carril con la marea baja. La experiencia durará hora y media, partirá de la rampa de A Concha y costará 15 euros para adultos y niños. Se recomienda llevar calzado para mojar, ropa de cambio, agua y protección solar. Las reservas pueden formalizarse en el 626 249 725 y en info@amarcarril.es.