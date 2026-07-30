Romaría Vikinga: un mercado con más de 60 puestos y medio centenar de actividades durante el finde

Catoira se dispone a disfrutar del fin de semana fuerte de la 66 Romaría Vikinga, una de las fiestas más emblemáticas del verano gallego, con un programa que reunirá alrededor de medio centenar de actividades hasta el lunes y del que puede destacarse, además del Desembarco del domingo, la consolidación del Mercado Vikingo, que alcanza por primera vez más de 60 puestos.

El concejal de Cultura, Raúl Gómez, destaca que el crecimiento del mercado confirma el éxito de una iniciativa puesta en marcha hace apenas tres años. «Eso significa que el mercado demuestra ser económicamente viable para los artesanos y que Catoira ha conseguido consolidarse como una cita importante, a pesar de ser un municipio pequeño», señala el edil.

El Concello pretende seguir potenciando esta propuesta y avanzar hacia un mercado con una identidad cada vez más ligada a la temática vikinga. El objetivo, según explicó Gómez, es que deje de ser un mercado medieval al uso para transformarse progresivamente en un espacio plenamente ambientado en la cultura nórdica, tanto por la decoración y los puestos como por los espectáculos que lo acompañan.

La pasada edición del Mercado Vikingo. / M. Méndez

La animación es precisamente uno de los grandes atractivos durante todo el fin de semana. Habrá música, pasacalles, personajes caracterizados, tragafuegos y espectáculos prácticamente cada hora, convirtiendo el recinto en un gran escenario al aire libre.

El incremento de participantes también ha obligado a ampliar el espacio destinado al mercado, que ocupará una mayor superficie en la avenida de la Estación.

De este modo, el mercado, la programación musical y la zona gastronómica quedan concentrados en el centro de la villa para facilitar el recorrido de los visitantes.

Además, el Concello extiende este año la decoración temática de la Romaría más allá del casco urbano. Las tradicionales banderolas también lucen en las parroquias de Oeste, Dimo y Abalo, con el propósito de implicar a todo el municipio en la celebración.

Dos de los protagonistas. / M. Méndez

Cinco «food trucks»

Otra de las apuestas de esta edición será la consolidación de la zona de «food trucks», ubicada en la Alameda y que repite por segundo año consecutivo.

Cinco establecimientos móviles ofrecen diferentes propuestas gastronómicas para complementar tanto la del mercado como la del sector hostelero local, con el objetivo de atender la elevada afluencia de visitantes que cada año registra la Romaría Vikinga.

Raúl Gómez reconoce que atraer este tipo de servicios no ha sido sencillo debido a la coincidencia con otras grandes fiestas del verano, pero considera imprescindible reforzar la capacidad de restauración del municipio. «Sabemos que durante la Romaría existe una gran demanda y queremos ofrecer alternativas suficientes sin dejar de apoyar también a la hostelería local», explica.

La batalla librada hoy en las Torres de Oeste (Catoira) con motivo del día grande de la Romería Vikinga 2025. / Gustavo Santos

La programación del finde arranca con la apertura del Mercado Vikingo y una intensa tarde de animación que incluye pasacalles, espectáculos de calle y un gran montaje de fuego.

La jornada culminará en las Torres de Oeste con el primer concierto del ciclo VikingMusic, protagonizado por Fillas de Cassandra en formato dúo, el pregón de la Romaría, que este año pronunciarán Fernanda Constantino y María Pérez, del Club de Piragüismo As Torres, y una nueva representación del VikingDrama, titulada «Torres que resisten», a cargo de la Escuela Municipal de Teatro.

El sábado continuará la actividad desde primera hora con nuevas propuestas de animación, el tradicional Xantar Vikingo en las Torres de Oeste y una intensa programación musical nocturna en la avenida de la Ponte-Estación, donde actuarán Mondra, 9Louro, Dakidarría y Lisdexia.

El domingo llegará el momento más esperado con el Desembarco Vikingo, que volverá a congregar a decenas de miles de personas en torno a las Torres de Oeste para recrear el histórico ataque normando que dio origen a la fiesta. La jornada estará acompañada por actuaciones de música tradicional, espectáculos itinerantes y los conciertos de Treixadura y O Sonoro Maxín.

La programación se cerrará el lunes con la Vikinguinha, dedicada al público infantil, que incluirá el desembarco de los más pequeños, juegos populares y espectáculos en la Alameda, antes del concierto de clausura de la Banda de Música de Catoira con la participación de Cris Collazo y Josito Porto.

Con este amplio programa, Catoira afronta el fin de semana grande de una Romaría Vikinga que aspira a volver a reunir a decenas de miles de visitantes y que sigue ampliando su oferta cultural, gastronómica y de ocio sin perder de vista el gran acto central: el histórico Desembarco Vikingo del primer domingo de agosto.