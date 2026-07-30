Infraestructuras
Ravella invertirá 181.250 euros en iluminación deportiva led
La reducción del 61% de la potencia permitirá ahorrar hasta 56.550 euros anuales
El Concello de Vilagarcía licita por 181.250 euros la renovación con tecnología led de seis instalaciones deportivas. La actuación llegará a los campos de fútbol Manuel Jiménez, A Pelada y Bamio y a los pabellones de Faxilde, A Torre y Guillán.
El proyecto, financiado mediante el III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Deputación, incluye 144 proyectores y 36 campanas led. El cambio reducirá un 61% la potencia instalada y generará un ahorro anual de entre 14.140 y 56.550 euros, según las horas de utilización.
El nuevo sistema dará una luz más uniforme, mejor orientada y de encendido instantáneo a plena potencia. También tendrá una vida útil mayor, necesitará menos mantenimiento y reducirá las emisiones de CO2. Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 19 de agosto y dispondrán de seis meses para ejecutar los trabajos.
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