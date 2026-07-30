Prevención de incendios
Ravella busca de nuevo personal para la brigada forestal
Las cinco personas seleccionadas serán contratadas durante un periodo de tres meses
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Vilagarcía
El Concello de Vilagarcía repetirá el lunes 3 de agosto la selección de la brigada contra incendios, después de que la primera convocatoria quedase desierta. El equipo estará formado por un jefe de brigada, un peón conductor y tres peones forestales, contratados como interinos por tres meses. Los aspirantes deberán acudir a las 9.00 horas al Auditorio con DNI, currículo y ropa deportiva. El concurso-oposición incluirá un test, una prueba física y otra de gallego. Las bases están disponibles en la sede electrónica.
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