Ravella busca de nuevo personal para la brigada forestal

El Concello de Vilagarcía repetirá el lunes 3 de agosto la selección de la brigada contra incendios, después de que la primera convocatoria quedase desierta. El equipo estará formado por un jefe de brigada, un peón conductor y tres peones forestales, contratados como interinos por tres meses. Los aspirantes deberán acudir a las 9.00 horas al Auditorio con DNI, currículo y ropa deportiva. El concurso-oposición incluirá un test, una prueba física y otra de gallego. Las bases están disponibles en la sede electrónica.