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Prevención de incendios

Ravella busca de nuevo personal para la brigada forestal

Las cinco personas seleccionadas serán contratadas durante un periodo de tres meses

La primera convocatoria para prevenir fuegos quedó desierta.

La primera convocatoria para prevenir fuegos quedó desierta. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

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Diego Doval

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía repetirá el lunes 3 de agosto la selección de la brigada contra incendios, después de que la primera convocatoria quedase desierta. El equipo estará formado por un jefe de brigada, un peón conductor y tres peones forestales, contratados como interinos por tres meses. Los aspirantes deberán acudir a las 9.00 horas al Auditorio con DNI, currículo y ropa deportiva. El concurso-oposición incluirá un test, una prueba física y otra de gallego. Las bases están disponibles en la sede electrónica.

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