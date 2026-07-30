El proyecto de la piscina de Vilagarcía pide un aumento de gasto y de plazo

El Concello de Vilagarcía está evaluando modificaciones en el proyecto de ampliación de la piscina del complejo deportivo de Fontecarmoa que supondrían un incremento del gasto inicialmente previsto y también la ampliación del plazo de finalización, retrasándolo a octubre.

Las obras tenían un plazo de ejecución de un año, así que deberían estar a punto de terminar o ya acabadas. Sin embargo, sobre el terreno se vislumbra que aún queda bastante por hacer, aunque los grandes armazones ya están levantados.

Ravella no estaba ayer en disposición de poder ofrecer todos los detalles sobre el estado de unos de los proyectos estrella del mandado y para el que ha conseguido importantes vías de financiación externas para un presupuesto de algo más de 3 millones de euros.

Pero según el acta de la Xunta de Goberno del 13 de julio, sobre la mesa hay una petición de cambios a petición del director de obra y arquitecto redactor.

En concreto, solicitaba autorización para la redacción de un modificado del proyecto por importe de 392.220 euros y para ampliar el plazo de terminación al 31 de octubre. El arquitecto municipal y la Secretaría informaron favorablemente, pero en cuanto a los tiempos, figura en el expediente un documento de Intervención donde se indica que, «como máximo podrá ser hasta el 15 de octubre de 2026»; para que se tenga en cuenta.

Así las cosas, el Ejecutivo dio permiso, pero pidió escuchar al contratista y volver a abordar el asunto en una siguiente Xunta de Goberno. En el mismo acta se refleja que cualquier decisión deberá trasladarse también a la Diputación de Pontevedra, que cofinancia los trabajos.

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Cabe recordar que las obras comenzaron hacia finales de julio del año pasado y que, fundamentalmente, contemplan la construcción de un anexo que albergará un nuevo vaso de piscina y que conectará con el existente a través de una pasarela, la cual estaba previsto realizar hacia el final.