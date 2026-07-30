El pleno exige la ambulancia medicalizada y más medios para el colegio de A Lomba

La educación y la sanidad pública elevaron la temperatura política de un pleno de Vilagarcía que comenzó con más de medio centenar de integrantes de la comunidad educativa del CEIP A Lomba ocupando el salón de sesiones. Su presencia llevó a alterar el orden del día para abordar en primer lugar una reivindicación que, doce meses después, volvió a llegar a la corporación: el rechazo de las familias a la pérdida de profesorado y unidades educativas en el centro.

Antón Campos, portavoz de la ANPA, expuso las consecuencias de la supresión de una plaza docente de Educación Infantil, la desaparición de una de las dos aulas de cuarto de Infantil y la eliminación de una profesora de Audición y Lenguaje. La reorganización prevista dejará un grupo de 18 alumnos en el edificio principal y otro de ocho en el anexo. Las familias temen, además, que el nuevo catálogo anunciado por Educación abra la puerta a la pérdida de otras dos plazas de Infantil en el curso 2027/2028.

«La inclusión hay que dotarla de recursos suficientes para que sea real», defendió Campos. A Lomba terminó el último curso con 47 alumnos con necesidades educativas especiales y otros 109 con necesidades específicas de apoyo. El próximo año contará con dos especialistas de Audición y Lenguaje y tres de Pedagogía Terapéutica. «Serán cinco profesionales para atender a más de 150 alumnos con necesidades», advirtió el representante de las familias.

La ANPA insistió en que la reducción no afectará únicamente a los escolares de cuarto de Infantil, sino que disminuirá la atención individualizada en todas las etapas y terminará trasladándose a Primaria. También reclamó estabilidad para los especialistas y rechazó que los apoyos puedan convertirse en servicios itinerantes que dificulten la vinculación con los menores.

La moción conjunta de PSOE, BNG y EU salió adelante con el voto en contra del PP. Tania García sostuvo que las familias «exigen la educación de calidad que merecen» y lamentó que los concellos asuman mejoras correspondientes a la Xunta. Xabier Rodríguez Paz reclamó a la Consellería que dedique menos recursos a publicidad y redes sociales y más a resolver los problemas educativos. Juan Fajardo acusó al Gobierno gallego de mantener un «maltrato sistemático» hacia Vilagarcía y de favorecer un modelo que debilita la enseñanza pública.

Raúl Santamaría justificó el rechazo popular al afirmar que A Lomba dispone de más profesorado del que le correspondería por su número de alumnos. Recordó que tiene nueve aulas y once docentes, tres especialistas de Pedagogía Terapéutica y dos de Audición y Lenguaje, cuando, según sus datos, le correspondería uno. «No entendemos el recorte que se denuncia», manifestó antes de defender la reducción de las ratios de 25 a 20 escolares.

Alberto Varela replicó que la situación responde a «una apuesta ideológica» de la Xunta y recordó que otras ANPA de Vilagarcía ya tuvieron que acudir al pleno para defender sus centros. «Si se dice que hay un exceso de profesorado, entiendo que se seguirán recortando aulas», señaló el alcalde. La salida de las familias dejó varias muestras de disconformidad con la posición del PP.

El segundo gran debate llegó con las cuatro mociones relacionadas con el traslado durante el verano de la ambulancia medicalizada del Hospital do Salnés. Las iniciativas se discutieron conjuntamente, aunque se votaron por separado. Las del BNG y el PSOE, que reclamaban mantener durante los doce meses una ambulancia de soporte vital avanzado en el hospital comarcal, fueron aprobadas con la abstención del PP. El Bloque añadió a su propuesta el refuerzo de Sanxenxo y O Grove con otra unidad medicalizada durante el verano y la dotación de dos técnicos sanitarios.

La sesión tuvo dos puntos protagonistas, educación y sanidad. / FdV

Rodríguez Paz acusó al PP de protagonizar «un verdadero ejercicio de cinismo» con su propia moción. Tania García reprochó a los populares que solo reaccionen ante este problema en vísperas electorales y recordó que Vilagarcía afrontará citas multitudinarias, como la Festa da Auga o el Combate Naval, sin la ambulancia ubicada en el hospital.

Juan Andrés Bayón defendió que el Sergas refuerza durante el verano los efectivos médicos y sanitarios en la comarca. También planteó que el Concello podría contratar un servicio adicional para julio y agosto. «Solo quieren que la pague la Xunta y, si no la paga, no la tenemos», sostuvo. Fajardo rechazó que una decisión vinculada a la atención de emergencias pueda subordinarse a intereses partidistas, mientras el alcalde acusó al PP local de defender «con tibieza» los intereses de los vilagarcianos y de tener «miedo a llevarle la contraria al Partido Popular de Galicia».

La moción del PP, que también solicitaba la permanencia de la ambulancia durante todo el año, fue rechazada con el único respaldo popular. Tampoco prosperó la propuesta de EU para declarar persona non grata al conselleiro de Sanidade, que solo sumó los votos de EU y BNG.

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En el resto de la sesión se aprobó, con la abstención de EU, una modificación de crédito de 290.000 euros para el plan de asfaltados, las luminarias de Carril y la plaza de abastos de Vilaxoán. También recibió luz verde, con idéntica votación, la aportación municipal de 335.358 euros para pavimentar Rodrigo de Mendoza y Valle-Inclán tras las obras de los tanques de tormentas. La corporación fijó por unanimidad como festivos locales de 2027 el sábado 22 de mayo y el lunes 16 de agosto, y aprobó denominar «Parque As Cacharolas» al parque del Piñeiriño.